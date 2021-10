Zara apuesta por complacer las nuevas tendencias de moda masculina

Si bien la moda casi siempre viene acompañada de la palabra “mujer”, es imposible ignorar que la moda masculina viene dando mucho de qué hablar, por las innovadoras tendencias que se imponen en las más afamadas pasarelas de la industria.

El público masculino es muy demandante de propuestas que le permitan diferenciarse del resto. Es lógico que hoy en día, en plena era tecnológica, pero que se ha visto golpeada por una pandemia mundial, los conceptos de consumo y el estilo en general cambien para proyectar una imagen más consciente, madura, práctica y adaptada a un nuevo ritmo de vida, aún acelerado, pero que nos permite detenernos a pensar qué es lo realmente más importante.

Es lo que han estudiado en profundidad importantes firmas de la moda, como Zara. Esta marca española no ha escatimado en atender las exigencias de su público objetivo y acertar en adaptarse a los dictámenes de un nuevo ritmo de vida, que apuesta más por lo saludable, ecológico y sostenible.

Han logrado materializar lo expuesto en su sección Zara Man con una nueva línea de ropa deportiva que han denominado Athleticz. Esta propuesta innovadora era un clamor de los simpatizantes de la marca y ahora pueden disfrutar de esta colección, a través de su tienda online y en algunas tiendas físicas instaladas en las principales ciudades del mundo, donde están presentes.

Son varias las características que hacen que esta nueva línea de ropa de Zara esté dando de qué hablar, a continuación mencionamos algunas de ellas.

Funcionalidad, sencillez y comodidad

Suena obvio que una línea de ropa deportiva para hombre esté basada en estos tres conceptos, pero resulta que ahora se prioriza en demasía. Así que es posible obtener prendas de una calidad superior, que se adaptan perfectamente al cuerpo y que ofrecen propiedades que ayudan a obtener un mejor rendimiento en cualquier tipo de actividad física que se practique.

La intención de la firma es ofrecer la máxima calidad y la mejor adaptación para cubrir las exigencias y necesidades de un público, que cada vez se relaciona más con la práctica deportiva, y con llevar un estilo de vida más saludable.

No olvidan el lujo y la distinción

Si por algo se caracteriza esta firma española, es por impregnar a todas sus piezas con un toque de distinción y elegancia que las hace resaltar sin ser extravagantes. La sencillez y el lujo se combinan en perfecto equilibrio para obtener esa imagen de desenfado, naturalidad y buen gusto que todos buscan en sus looks.

La ropa deportiva de Zara aporta una gran estética, pero va más allá de corrientes pasajeras, la selección de los colores de cada pieza no es al azar, hay una especial motivación en cada uno de los tonos elegidos; así que vemos con mucha fuerza el uso del gris, negro, verde, azul y amarillo, todos en variaciones originales y con estampados discretos, con líneas de diseños agradables y llamativos.

Además, hay que decir que toda su colección se ajusta de manera especial para la práctica de todo tipo de deportes. Incluso, pueden ser incluidas en el repertorio de looks cotidianos, al ser mezcladas con otras piezas informales o de tendencias más urbanas.

Es una marca sostenible

Por si fuera poco, y a la vez, teniendo que ver con aquello de “ir más allá de las corrientes”, Zara se está enfocando en optimizar sus procesos de fabricación de prendas de vestir, con la intención de no impactar negativamente en el medio ambiente. Es lo que hace con su propuesta Athleticz, una marca de moda de este nivel no puede ignorar la cruda realidad que afronta la industria, al ser responsable de no menos del 10% de las emisiones de dióxido de carbono.

Es hora de que todos asuman una cuota de responsabilidad, y es precisamente lo que hace Zara, al dedicarse a seleccionar sus tejidos de forma cuidadosa y vigilar los procesos de fabricación, para que todos se desarrollen bajo estrictas normativas, de forma que no intervengan negativamente en el planeta.

Los países en los que ya puedes adquirir esta nueva colección de Zara Man son: España, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y la ciudad de Dubái.

Otras tendencias de Zara Man que te encantarán

El otoño ya está aquí y con esta temporada en la que empiezan a descender las temperaturas, una mezcla en tejidos y diseños es lo que se deja notar con más fuerza. Por supuesto, la firma española no se ha hecho esperar con sus innovadoras colecciones, donde tiene muy presente las exigencias del hombre moderno del 2021.

Aquí dejamos ver algunas tendencias que se apoderan de las ideas de moda otoñales de este año.

Los vaqueros de Zara se adaptan a cualquier estilo

Los mejores vaqueros de hombre los tiene la firma y destacan por su entallado. Sus modelos sientan bien con todo, así que no será difícil crear atuendos acertados para cualquier ocasión.

Los colores que se están llevando, son el blanco y el clásico azul, pero también hay cabida para el negro. En cuanto a los largos, es válido dejar asomar un poco el tobillo; mientras que a diferencia de la moda femenina, los vaqueros ceñidos a la pierna siguen siendo tendencia en el caso de los hombres. Puedes mezclarlos con jerséis o camisetas ‘oversize’, con estampados divertidos o tonos lisos, para un look un poco más sobrio.

Look de profesor universitario

Desde tiempos veraniegos, Zara ha dejado ver las tendencias de moda que dominarán en el otoño 2021. Para los chicos, los chalecos de punto serán una constante y no podrán faltar las americanas de cuadros, todo un estilo clásico que emula la apariencia de un profesor universitario.

Los vaqueros con un corte relajado también se dejarán notar, pero la combinación con piezas más modernas también será una constante. Todas las prendas ‘Denim’ están de moda, así que si quieres hacer una renovación especial de tu armario, lo mejor será echar un vistazo a toda la colección que tiene esta marca 100% española en sus escaparates y tiendas online.