Zara clona los tacones fucsia de Versace a golpe de precio ‘low cost’

No cabe la menor duda de que las modas pasadas siempre vuelven. Ahora lo que se llevan son los zapatos de plataforma. Lo confirmó Versace con un modelo de zapato con tacón XL que ya han lucido rostros conocido de la talla de Chiara Ferragni o Ester Expósito, entre otros. Y, ahora Zara ha apostado por seguir los pasos de la lujosa firma. No obstante, con una gran diferencia, ya que la firma gallega aboga por lo low cost. Mientras los de la casa italiana tienen un precio de 1090 euros, los de Amancio Ortega los podemos adquirir por tan solo 69,95 euros.

Este diseño ha causado furor y se ha convertido en nuestra nueva obsesión, una obsesión a la que ahora tenemos acceso gracias a Zara. Estos zapatos con tacón ancho alto de 11,5 centímetros están realizados en un tejido efecto satén. Lo diferente de este modelo es que también tiene una hebilla que se ata al tobillo.

Hay un contra y, esque pese a que podemos encontrar el modelo de Versace en diferentes tonos, como el marrón, el rojo o el fucsia, Zara por el momento solo lo ha lanzado en un tono: rojo ferrari. Eso sí, cruzamos los dedos porque este diseño se ha convertido en nuestra nueva obsesión porque además de estilizar son de lo más cómodos al tener la gran plataforma de la que cuentan, pues de esta manera se rebaja el tacón y es mucho más confortable andar con ellos.

En el momento en el que estamos redactando esta noticia tan solo quedan en la talla 39, por lo que si queréis haceros con un par nuestro consejo es que no perdáis de vista la web porque han causado furor y, hay en muchas ocasiones que la marca española opta por no producir más pese a que el producto sea todo un éxito. No hay más que echar la vista unas semanas atrás cuando tuvo que colgar el cartel de sold out en uno de sus famosos vestidos, un diseño marrón drapeado que en estos momentos solo lo hay en negro.

Otras opciones

Para aquellas que prefieran una sandalia abierta, pero que también tenga plataforma, Zara también tiene la solución. Tanto en su página web como en sus tiendas físicas encontraremos el modelo de la fotografía inferior.

Un zapato fucsia de 12,8 centímetros de altura con tiras y suela negra. Estos tacones cuestan 49,95 euros y hay desde la talla 36 hasta la 41. Lo mejor de todo es que cuenta con una plantilla técnica flexible de espuma que está realizada en látex, lo que aporta un mayor confort a la hora de llevarlos puestos. Eso se traduce en que, aunque pasemos horas con ellos no nos molestarán.