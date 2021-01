Zara: Con estos 5 abrigos de rebajas no pasarás frío y ahorrarás dinero

Las rebajas son el momento oportuno de hacerse con un abrigo. Zara tiene estos abrigos con los que no pasarás frío y además ahorrarás dinero. La pieza del armario que más dinero cuesta es el abrigo. En tiempos de crisis no podemos darnos este capricho como antes, hay, además, prioridades, como los más pequeños, pero las rebajas nos permiten hacernos con buenas piezas a precios de escándalo. Un abrigo es la pieza más visible de nuestro vestuario, la carta de presentación al mundo y un elemento imprescindible con temperaturas bajo cero en todo el país. Si aún no has elegido abrigo, toma nota de estas prendas, de 20 hasta 60 euros encontrarás grandes chollos de zara.

Los 5 abrigos de Zara de rebajas con los que no pasarás frío y ahorrarás dinero

Un abrigo es la pieza que se transformará en nuestra carta de presentación. Es importante que se adapte a nuestro estilo, pero también debe cumplir unas funciones básicas. Estas propuestas son de interior y de exterior, puedes ponerte un abrigo ligero para poder estar por la oficina o en casa sin pasar frío ahorrando un poco en calefacción. Toma nota de estas opciones, abrigos de Zara de rebajas que son auténticos chollos desde poco más de 20 euros.

Esta prenda marrón es un básico que se convertirá en el abrigo de nuestros sueños. Este abrigo por 30 euros es uno de los más deseados de las rebajas. Tiene un diseño muy bonito, es de lana calentito y podemos combinarlo con una bufanda grande que se convierta en el complemento ideal. Solo tiene un botón, el justo para abrigar la parte más delicada de nuestro cuerpo. Es una buena opción si buscamos en las rebajas de Zara una pieza que nos dure años y años.

Poco más de 20 euros para un abrigo de ante perfecto para interior. Este abrigo es elegante y cómodo, ligero para los días suaves de primavera con un vestido debajo o con una bufanda para esas jornadas de bajas temperaturas. Lo podemos llevar tanto en exterior como en interior, Zara tiene esta pieza de rebajas destinada a agotarse por momentos. Está disponible en varios colores, el azul es uno de los que más se verán esta temporada.

Un abrigo como el de la reina Letizia por muy poco dinero. Este abrigo con el cuello de pelo es una de las tendencias de esta temporada que ha llevado nuestra reina. Con el cuello peludo y unos detalles que marcan la diferencia, este abrigo es una opción si queremos ir siempre arregladas. El negro combinará con todo y el hecho de ser tipo bata significa que lo podremos llevar siempre. Si estamos en la etapa premamá y queremos hacernos con un abrigo el tipo bata nos solucionará más de un look.

El abrigo definitivo tiene un diseño clásico. Este tipo de abrigos de corte clásico nunca fallará. Con los botones necesarios para estar bien abrigadas y un diseño que no pasará de moda. Podemos combinarlo con una gran variedad de prendas debajo y un detalle como un broche o una bufanda le añadirá personalidad. En color verde caqui es una manera de salir del negro o el marrón, perfecta para marcar estilo con un precio de escándalo. Este abrigo de Zara debe estar rápidamente en la cesta de la compra o se agotará en unas horas.

El blanco al más puro estilo Isabel Preysler es una de las apuestas de esta temporada. Este abrigo blanco está disponible por poco más de 50 euros, forma parte de una edición especial que destaca por su elegancia, diseño y comodidad. Este abrigo lo llevaría una reina del glamour y en rebajas merece la pena permitirse un pequeño capricho que acabe dándonos una alegría extra en estos tiempos de pandemia. Lo podemos llevar con vaqueros o con un vestido debajo es un abrigo que destacará siempre.

El kimono para estar en casa es un chollo necesario. En estos días que corren pasamos más tiempo en casa que fuera de ella. Para estar calentita viendo nevar y disfrutar de la comodidad de esta pieza. Con el pijama debajo podemos marcarnos un momento de glamour con un kimono que parece sacado de un resort de lujo. Nos podemos tomar un té verde e imaginar que hemos realizado un viaje por oriente en el Orient Express sin salir de casa. Este kimono es un buen autorregalo que no podemos dejar escapar en estas rebajas.

Abrigos para estar elegante y abrigada, prendas que se convierten en la primera que verán aquellos que nos conozcan por primera vez. El abrigo es posiblemente la pieza más cara, pero necesaria de cualquier armario, ha llegado la hora de hacerte con alguno de estos abrigos de Zara de rebajas, alguno de ellos será el de tus sueños. Estas prendas de Zara las encontrarás en la web o en alguna de sus tiendas físicas. Hazte con ellas ant