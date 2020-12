Zara tiene el total look perfecto para estas Navidades en casa

El equipo de diseño de Zara ha creado un dos piezas impresionante para estar por casa estas Navidades. El hecho de no poder movernos demasiado y no realizar grandes celebraciones familiares no debe detenernos. Al contrario, acabará siendo lo que nos empuje a cuidarnos estos días más que nunca. El estado de ánimo es un elemento que refuerza el sistema inmunológico según algunos estudios. Tan importante es protegernos, como sentirnos bien. Para vernos mejor en el espejo y dejar a un lado todo lo malo que ha sucedido este 2020, nada mejor que un total look para disfrutar de estas Navidades en casa.

El total look para estas Navidades en casa es de Zara

Zara ha creado dos prendas que juntas nos harán brillar y separadas nos aportarán un toque elegante a cualquier look. Una parte de arriba con un diseño cómodo y un brillo que nos dejará impresionadas, por vídeo llamada o desde la casa del vecino a 20 metros nos verán perfectamente. Los pantalones son tipo pareo, tan cómodos como un chándal, pero mucho más elegantes. Si aún no tienes look para estas Navidades, toma nota de esta opción de Zara.

Una parte de arriba abrigada y de manga ancha. No se puede pedir más al comprar una prenda que destacará por sí sola. El diseño un tanto futurista con el tejido, pero retro en el diseño es lo que destaca a la hora de visualizar esta prenda a primera vista. Podemos ver en ella todo lo necesario para destacar y sentirnos cómodas. Queda un poco más suelto para dar un poco más de margen a los polvorones y los turrones. No necesitaremos ninguna joya, solo un peinado bonito que lo acompañe. Podemos ponernos esta parte de arriba con un pantalón negro que tengamos en casa o incluso con el pijama, quedará increíble, al menos nos habremos puesto algo bonito para este día.

La parte de abajo son unos pantalones tipo pareo. Son de pierna ancha por lo que vamos a alargar las piernas al momento. La sensación es estar en chándal o en pijama, pero con ese brillo imposible no sentirse la reina de una fiesta. Si salimos al balcón para celebrarlo a distancia con los vecinos conseguiremos llamar la atención y destacar aún más. Podemos optar por escoger una talla más la cintura es bastante estrecha, aunque con el efecto pareo no se notará nada de nada. De esta manera vamos a vernos delante del espejo con una talla menos. Si no queremos llamar demasiado la atención, con un top negro o rojo estaremos impresionantes.

Lo mejor de este conjunto es el tejido, con unos brillos combinados en una escala de grises y negro conseguiremos un tono festivo que nos motivará especialmente estas fiestas. No es un color excesivamente llamativo como el dorado o un rojo intenso. El tejido abrigará un poco más, con lo cual, si tenemos las ventanas abiertas podemos llevar debajo una camiseta y poco más. Algo que en estos días de coronavirus hay que tener en cuenta. De esta manera equilibraremos el hecho de tener que estar elegantes y abrigadas de forma segura con este dos piezas low cost.

Los zapatos pueden ser de tacón, mocasines o incluso las zapatillas de ir por casa. Con el pantalón ancho podremos disimularlas para las fotos. Algo que no puede faltar durante estos días son las fotos, un pequeño recuerdo para unos días que nadie podría esperarse. Son días de quedarse en casa, de echar de menos a la familia y amigos, pero también de mantenerse en contacto vía telemática. Con la luz del flash y una decoración navideña destacaremos aún más. Es cuestión de darle un poco más de luz a este final de año.

Los pantalones tienen un precio de 39,95 y la parte de arriba 29,95 euros. Juntas o separadas tendremos un traje preparado para recorrer la alfombra roja, conseguiremos de esta manera un básico del que difícilmente nos podemos resistir. Una buena inversión para estas Navidades que tendremos siempre en nuestro armario para cualquier ocasión. Es cuestión de prepararnos para afrontar un final de año totalmente distinto y con algunas buenas sensaciones que encontraremos en la manera de vestirnos.

No dejes una tarea tan importante como comprar la ropa para estas fiestas para última hora. Evita en la medida de lo posible las aglomeraciones, Zara tiene sus tiendas físicas y online listas para las compras seguras. Las horas en las que se realizan las compras permitirán hacerlo con total seguridad. Estas Navidades 2020 el total look que se lleva es cómodo y con ese toque brillante que conseguirá hacernos olvidar por unos momentos todo lo que estamos viviendo. La alegría deberá ser una consecuencia de unas fiestas bien planificadas que pese a todo no tendrán nada que desmerecer a las del año anterior o a lo que está por llegar.