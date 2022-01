Zara tiene rebajado el clon del look de Kate Middleton en la boda de Pippa

Zara tiene rebajado el clon del look de Kate Middleton en la...

La boda de Pippa Middleton y James Matthews en mayo de 2017 fue uno de los grandes acontecimientos de la sociedad británica. A pesar de que no se trataba de un acto público, la presencia de los duques de Cambridge en la celebración y la posibilidad de que Meghan Markle acompañase al príncipe Harry eran dos de los motivos que hacían que el enlace fuera de especial de interés. Finalmente, Meghan decidió no acudir a la iglesia para evitar que la atención se centrara en ella en lugar de los recién casados, pero Kate Middleton y sus dos hijos sí que acapararon parte de las miradas.

Para esta cita, la duquesa de Cambridge confió en la que siempre ha sido una de sus firmas fetiche, Alexander McQueen. Kate fue dama de honor en la ceremonia y se encargó de que los pequeños pajes -entre los que estaban sus dos hijos- cumplieran a la perfección con su cometido. La esposa del príncipe Guillermo apostó por un diseño de corte fluido en rosa empolvado, largo a la rodilla, con la cintura marcada, el escote en V y manga larga. Un look sobrio, elegante, clásico e infalible, que la Duquesa ha completado con unos sencillos salones de ante a tono con el vestido y el tocado, de tamaño medio con una rosa en el centro. Como joyas, además de su sortija de pedida, la esposa del príncipe Guillermo llevaba unos pendientes de cristales tamaño medio.

Pues bien, varios años después y aunque no hemos vuelto a ver a Kate con este look, este diseño sigue estando de plena actualidad. Prueba de ello es que ahora, en las rebajas de Zara, puedes hacerte con un modelo muy similar al que llevó la duquesa de Cambridge y que es perfecto tanto para citas más formales como para otras ocasiones, dependiendo de los complementos. Puedes conseguir un look sofisticado con unos zapatos de tacón y un clutch o si prefieres algo más casual, se puede combinar con zapatillas o también botas y una cazadora, vaquera o de piel.

Se trata de un vestido largo, en tejido satinado en color rosa empolvado. Un modelo de largo midi, con cuello redondo con lazo -que puede ajustarse según gustos- y escote pico. El diseño tiene manga larga rematada en elástico y detalle de cintura con nido de abeja. Su precio inicial era de 39,95 euros, pero ahora está disponible con un 30% de descuento, por tan solo 25,95 euros. Un precio más que razonable para una prenda ideal como fondo de armario, que te salvará en más de una ocasión. Por el momento, puede adquirirse en la web de la marca en casi todas las tallas, aunque estamos seguros de que va a ser un gran éxito de ventas. Palabra de duquesa.