Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, pillada de fiesta y sin mascarilla

Sin mascarilla, ni distancia de seguridad, con más de seis amigos y sin cumplir prácticamente ninguna medida sanitaria para evitar la propagación de la COVID-19. Zayra Gutiérrez ha vuelto a firmar una salida que está levantando mucha polémica. La hija de Guti y de Arantxa de Benito salió de fiesta la pasada noche de Reyes a una conocida discoteca de Madrid donde se desató por completo. Dicen que un error lo tiene cualquiera, pero en su caso llueve sobre mojado ya que hace tan solo unos días fue indeseable protagonista al incumplir el protocolo de Sanidad en la fiesta por su 20 cumpleaños.

Ha sido ella misma quien filmó y subió a Instagram imágenes y vídeos para atestiguar lo bien que se lo estaba pasando. Publicaciones que acabaría borrando ante el revuelo organizado. Zayra no estuvo sola ya que entre sus acompañantes se encontraba Marta Peñate, exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones 2’ o ‘La Casa Fuerte 2’, así como los tentadores Dani García o Jorge Javier. Una noche de algarabía en la que se vieron besos, abrazos, gritos y ni una mascarilla.

Y no solo hubo este tipo de actitudes dentro del local sino que a su salida, la hija de Guti tampoco llevaba mascarilla puesta y se la vio hablar con más amigos. Una actitud que le ha valido un sinfín de críticas y que le acusan de tener un comportamiento incívico. Este plan llega en un momento sanitario muy delicado. La tercera ola de contagios es una realidad y no para de aumentar. Este viernes, el Ministerio de Sanidad informaba de 25.456 nuevos casos de COVID-19 y 199 muertos desde ayer. La incidencia acumulada (número de casos por cada cien mil habitantes) sigue disparada y ha escalado desde los 321 de ayer a los 350 de hoy. Comunidades como Baleares, Extremadura y Madrid superan el umbral de los 500 casos por cada 100.000 personas.

Zayra ha querido salir a defenderse para asegurar que «no hay nada que hablar, lo que he hecho es legal, el local está abierto legalmente». De no usar mascarilla, de la distancia social y del resto de medidas sanitarias no ha querido entrar a valorar ningún detalle. Ni Guti ni Arantxa de Benito han valorado el comportamiento de su hija.

Quien sí que ha querido tener unas palabras con ella ha sido Mila Ximénez en el plató de ‘Sálvame’. La colaboradora animó a la madre de Zayra a hablar con ella para contarle algo que sucedió durante la fiesta a la que fue su hija: A mí como madre se me puso la piel de gallina. No solo se toma agua con misterio, sino que allí sucedieron cosas, para mí no usuales me hablan de una incidencia casi médica. Y si la madre le interesa saber lo que sucedió en una fiesta de su hija, llámame», ha dicho Mila.

Zayra Gutiérrez, reincidente

No parece que la joven haya hecho propósito de enmienda desde que quebrantó las normas con su fiesta de cumpleaños. Sus disculpas en aquella ocasión parecían sinceras: «Tengo que pedir perdón porque es verdad que es una irresponsabilidad en los tiempos que estamos. Quiero también dejar claro que los titulares que han salido de «me encanta la plandemia» y «freecovid» eso no lo he puesto yo, lo ha puesto Maxi, que es el que ha subido todo a sus redes sociales y es verdad que fuimos más de seis, es una irresponsabilidad, soy una niña de 20 años y a lo mejor no soy consciente de la situación que estamos viviendo ahora mismo y lo único que puedo decir es perdón, no me puedo excusar de otra manera». Su reincidencia, la dejan en el centro de la diana.