Zayra Gutiérrez vuelve a entonar el ‘mea culpa’: «no me sé las medidas exactas del gobierno» | Sálvame

Cuando está a punto de cumplirse un año del anuncio con el que el Gobierno decretaba las primeras medidas contra el coronavirus, todavía hay personas que parecen no tomarse muy en serio la enfermedad, o al menos las restricciones que todavía siguen vigentes en las diferentes Comunidades Autónomas. Una de ellas es Zayra Gutiérrez, la hija mayor de Guti y Arantxa de Benito, que en las últimas semanas se ha convertido en el centro de la polémica por las fiestas y los incumplimientos que realiza.

No es la primera vez que pide perdón, pero este miércoles la joven ha vuelto a entonar el ‘mea culpa’ tras acudir este fin de semana a una fiesta junto a sus amigos en la que no se respetaron todas las medidas y de laque ella misma presumió en sus redes sociales. Zayra no dudó en compartir algunas ‘stories’ en las que se la podía ver en medio de la pista, rodeada de otros jóvenes, sin mascarilla y con las manos ocupadas, una por una bengala y otra por una copa. Unas imágenes muy desafortunadas por las que este miércoles ha dado la cara.

Lo ha hecho frente a las cámaras de ‘Sálvame’, que han mandado a Rafa Mora, que además de colaborador del espacio es amigo de Gutiérrez, que ha podido hablar con ella en directo. «Solo me quito la mascarilla para comer o beber», se ha justificado la hija del exfutbolista Guti, que ha confesado que no está viviendo un buen momento, «con esto último lo estoy pasando muy mal, el otro día me dio un ataque de ansiedad».

Si bien se ha dicho que a ella toda esta repercusión le viene bien de cara a una posible carrera frente a las cámaras, lo ha querido desmentir: «yo con esto no disfruto ni quiero salir en televisión, porque si hubiera querido ya me hubiera sentado (en un plató). Tampoco quiero ir a un reality por como yo estoy ahora mismo conmigo misma. Estoy ayudándome con las personas que me quieren y cuando esté mejor… No quito que en 2 años pueda ir a un reality, pero ahora mismo no, ni en un plató de televisión», ha dicho.

Aunque es consciente de que todos los ojos están puestos en ella por sus infracciones del pasado, esto no ha provocado que opte por quedarse en casa. Sobre estas últimas imágenes ha comentado que»solo nos levantamos un momento y se ve aglomeración de gente, pero no es así. Tú estás en tu mesa y luego te quitas la mascarilla solo para beber y comer».

«Me arrepiento porque es verdad que tengo que tener mucho cuidado porque estoy en el punto de mira y a la mínima que me quite la mascarilla van a azuzarme», ha seguido diciendo. Esta frase ha sido comentada en el plató de ‘Sálvame’ y es que algunos de los colaboradores han señalado que Zayra «pone el foco en que está perseguida» cuando debería hacerlo «por la pandemia» en sí misma y el cuidado que requiere el asunto.

Sobre la relación con sus padres, la joven no ha tenido problema en confesar que cuando el asunto salió a la luz por primavera vez estaban «mal», pero que las cosas han mejorado. «Mis padres se llevaron una decepción, pero ahora como familia vamos a estar unidos. Y yo el cariño y el amor de mis padres lo voy a tener siempre, aunque meta la pata. Eso lo sé y es algo que agradezco mucho también».

Para terminar, Zayra Gutiérrez ha hecho una confesión sorprendente que explica buena parte de su conducta, especialmente una de sus últimas salidas, a casa de una amiga, algo prohibido ya que en la Comunidad de Madrid solo se puede compartir vivienda con convivientes: «no me sé todas las medidas del Covid». «Pero me estoy haciendo PCR y pruebas todas las semanas, soy negativa. En Instagram subí mi prueba negativa desde casa de mi amiga y ya está. Yo lo estoy pasando mal», ha insistido.

De momento, sus explicaciones no han convencido a todos los colaboradores de ‘Sálvame’, quienes tras el directo han comentado que no saber las normas no exime de su cumplimiento y que la solución no es hacerse PCR semanales sino seguir las recomendaciones sanitarias de cada región.