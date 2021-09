Zendaya en su momento más alto: nuevo icono de estilo

Hay que echar la vista atrás, concretamente hasta 2010 para descubrir cuándo descubrimos a Zendaya Coleman. Fue gracias a las series de Disney en las que participó, ‘Shake It Up’ y ‘K.C Undercover’. Tras su paso por estas ficciones se dio a conocer, pero no solo en la industria del entretenimiento, sino que en el de la moda, también. Sin ir más lejos, fue coronada, por la revista ‘Times’, como una de las jóvenes más influyentes del momento, pero ¿cuál es su secreto? Te lo contamos a continuación.

Sin duda alguna, una de las claves por las que triunfa en cada alfombra roja que pisa es porque no tiene miedo a arriesgar a la hora de crear sus ‘looks’. A esto se le une que las tendencias de cada temporada las hace suyas, pues las combina de tal manera, que después sus modelitos son imitados en todas las partes del mundo. No hay nada más que ver sus últimas apariciones, en las que se ha convertido en el centro de todas las miradas, y no es para menos.

En su llegada al Festival de Venecia, que se celebró hace tan solo unos días, volvió a dejar claro quien es la nueva reina de la moda, o al menos eso piensan algunos diseñadores. Nada más pisar la ciudad de los canales, Zendaya hizo gala de su buen gusto por la moda y optó por un vestido blanco de estilo camisero con una enorme abertura en uno de los lados. Además, a este conjunto le añadió un enorme lazo fucsia de satén y una blazer masculina. De esta manera, demuestra que no hay limites en la moda al conjuntar un diseño fino y elegante con una prenda más casual.

Más tarde, desfiló por la alfombra roja con mucha seguridad y por supuesto, derrochando glamour. La intérprete de ‘Euphoria’ también destacó en el citado evento del cine cuando posó en el ‘photocall’ para presentar ‘Dune’, película que protagoniza junto a Timotheé Chalamet. Lo hizo con un con un vestido entallado de tirante ancho con abertura lateral en color arena. Un diseño de Balmain que combinó con unos stilettos de Christian Louboutin.

Tampoco hay que olvidar, que en los premios Oscar 2021 se coló en la lista de las mejor vestidas. Para la gran fiesta de ‘Hollywood’ que congregó en Los Ángeles a numerosos rostros conocidos, se enfundó en un vestido amarillo de Valentino, sandalias de plataforma de Jimmy Choo y joyas de Bvlgari. Sea como fuere, no hay aparición de Zendaya en la que no se consagre como el nuevo icono de estilo de los tiempos actuales.