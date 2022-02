Actriz estadounidense Bella Thorne: el régimen cubano es una “dictadura brutal y corrupta”

MIAMI, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Bella Thorne llamó las cosas por su nombre en una reciente entrevista con la cadena de noticias Fox News. La joven, de ascendencia cubana, llamó al Gobierno de La Habana una “dictadura brutal y corrupta” que inflige sufrimiento al pueblo cubano desde hace más de 60.

Thorne denunció que “la dictadura controla todo en Cuba, incluidos los medios y el acceso a internet”, y pidió al presidente Joe Biden que se ponga en el lugar de los cubanos y “piense en cómo sería vivir seis décadas sin poder expresar sus pensamientos o decidir quién los representa políticamente”.

“El presidente Biden puede trabajar para dar más herramientas de acceso a Internet a los cubanos para que puedan evitar que el gobierno cubano suprima los mensajes de activistas en las redes sociales”, agregó la protagonista de Shake It Up, K.C Undercover y Time is Up.

La actriz, nacida en 1997 en Pembroke Pines, Florida, también criticó la nueva medida del gobierno cubano de aplicar un impuesto del 10% sobre las ventas a los vendedores minoristas de productos agropecuarios. “Me opongo al nuevo impuesto a la venta de alimentos por parte del antidemocrático régimen cubano porque agrava sufrimiento del pueblo de Cuba”, dijo.

“Es una medida despiadada que me entristece profundamente y me motiva a querer hacer aún más para luchar por llevar la democracia a Cuba. Hago responsables a los matones tiránicos en el poder por esta decisión y la ola de sufrimiento brutal que infligirá a los cubanos”, manifestó.

Thorne, mitad cubana por parte de su padre y con el español como su primer idioma, envió durante la entrevista un mensaje al pueblo cubano: “Mi corazón está con ustedes y el crudo sufrimiento que continúan experimentando. Como estadounidenses, solo sepan que nos preocupamos por la libertad y nos unimos a ustedes porque merecen ser libres. Un día el régimen cubano caerá, así que no pierdan la esperanza. Verán un día en el que su deseo de libertad como la que tenemos en Estados Unidos llegará a ustedes”.

A raíz de las masivas protestas antigubernamentales que estallaron por toda Cuba el 11 de julio de 2021, Bella Thorne escribió en su cuenta de la red social de Instagram el día 14: “Mi padre fue el primero de su familia en nacer en los Estados Unidos en una base militar en Key West. El resto de su familia nació en Cuba, no conozco a mi familia en Cuba. Nunca he podido viajar y conocerlos. No sé si están atrapados en la violencia en este momento, si tienen comida, agua o medicinas. No sé si están a salvo o si sobrevivieron a la pandemia que azota esa hermosa isla. Lo que sí sé es que Cuba necesita nuestra ayuda. El pueblo cubano ha llegado a un punto crítico en su capacidad para mantener una calidad de vida. Entre la violencia policial, la falta de necesidades humanas básicas como alimentos y agua, y la incapacidad de controlar los brotes de Covid, la gente sufre y muere. Necesitamos ayudarlos. Necesitan intervención internacional. Use su voz para crear conciencia y pedirle al mundo que ayude en la difícil situación del pueblo cubano”.

