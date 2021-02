Amenaza con prisión a activista de la UNPACU por impago de multas

MIAMI, Estados Unidos. – A inicios de febrero, el activista guantanamero Henry Couto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), promotor de Cuba Decide y periodista independiente, fue amenazado nuevamente por la Seguridad del Estado con ser enviado a prisión por el delito “impago de multas”.

Couto Guzmán aseguró a CubaNet que en los últimos meses ha vivido un incremento de la represión en su contra, reflejado en citaciones, multas y golpizas.

Los hechos más recientes ocurrieron los días 11 de enero y 5 de febrero de 2021. A comienzos de año fue citado a la unidad policial del Parque 24, donde asegura que fue golpeado por negarse a firmar un documento que decía “que no se dejaría utilizar por José Daniel Ferrer”, el líder de la UNPACU.

Mientras, a inicios de febrero fue sometido a un nuevo interrogatorio y amenazas: “Me dijeron que yo era el jefe de acción y sabotaje contra la Revolución en Guantánamo y que me buscarían a mí para cobrarme lo que pasara. Desde mi punto de vista, ellos pretenden llevar a prisión a personas como yo para que el pueblo coja miedo y no salga a las calles”, alertó el opositor, quien mantiene un proyecto con People in Need, una organización no gubernamental con sede en República Checa que desarrolla programas de ayuda humanitaria y derechos humanos.

Couto Guzmán, además, ha recibido tres multas de 2.000 pesos cada una en menos de 72 horas, por la labor pacífica y humanitaria que realiza en las comunidades más pobres y marginadas de Guantánamo. Incluso, fue amenazado por la Seguridad del Estado con ser multado siempre que aparecieran carteles contestatarios en la provincia.

“Mi activismo y los talleres que imparto no solo están enfocados en la sociedad civil independiente, sino en el pueblo en general. Guantánamo es la provincia más pobre en el sentido económico, social y cultural del país; y el temor del régimen es que la gente despierte y tome las calles, por eso encarcelan a personas que podrían prender esa llama”, indicó el joven.

“Las multas son fabricadas porque no he cometido delito. Ahora mismo ellos (los agentes de la Seguridad del Estado) están evitando un estallido social que puede darse en medio de la grave crisis que enfrenta el pueblo. Además, creo que están engrosando la lista de presos políticos para luego tener algo que negociar con la administración de Joe Biden”, aseguró.

Según Couto Guzmán, también fue acusado de anarquista, espía de la CIA y por supuestamente trabajar para gobiernos extranjeros.

Después de esta ola de interrogatorios, amenazas y multas, el opositor intentó formular una denuncia de lo ocurrido en la misma unidad policial, pero los oficiales respondieron que los “contrarrevolucionarios” en Cuba no tenían derecho a ningún proceso legal.

Henry Couto Guzmán es también bloguero del sitio digital Cuba te cuenta. Ha sido víctima de arrestos arbitrarios en decenas de ocasiones. Su nombre figura en la lista de cubanos impedidos de salir del país por motivos políticos. En 2017 su vivienda en Guantánamo fue allanada y la policía política le confiscó sus medios de trabajo. En abril de 2020 fue uno de los activistas multados por el Decreto-Ley 370, que regula el uso de internet en la Isla.

