Amenazan con prisión a reportera de Palenque Visión en Camagüey

GUANTÁNAMO, Cuba. – Agentes de la policía política amenazaron con prisión a Yadisley Rodríguez Ramírez, reportera de la agencia de noticias Palenque Visión, a quien acusan de incitar a la población a salir a las calles a manifestarse.

La también activista de derechos humanos y miembro de la Alianza Democrática Oriental (ADO) se presentó hoy en la tercera unidad policial de la provincia de Camagüey, a la que había sido citada este domingo.

Según comentó Rodríguez Ramírez a CubaNet, en el recinto policial la interrogó un instructor conocido como el Mayor Valle. El oficial le dijo que había sido citada por sus publicaciones en redes sociales. Le advirtió que con ellas estaba incitando a la masa a salir a las calles a protestar y que, de esa manera, estaba incurriendo en el delito de incitación para delinquir.

El Mayor Valle cuestionó a la activista por reunirse con personas que se relacionaban con la “contrarrevolución”. Le preguntó además que si no le daba lástima dejar a sus hijos solos porque era la última cita de advertencia: la próxima vez sería llevada a prisión.

“Todo esto es porque todo el mundo sabe que a ellos les molesta que uno publique cosas en las redes sociales, y también que ellos están locos por llevarme a prisión por mi trabajo como reportera de Palenque Visión y de activista de derechos humanos. De una forma u otra me quieren llevar a prisión y están buscando algún motivo para ello”, declaró Yadisley a este diario.

“Yo me mantengo firme en mi trabajo y en mi lucha, porque a mí no me van a callar de ninguna forma, no seré la primera ni la última en ir a prisión por ser fiel a mis principios democráticos”, agregó la activista.

Yadisley fue citada de forma verbal por un policía que se presentó en su casa el pasado día 18 de julio. En esa ocasión debía presentarse en la propia mañana en el sector número 26 de la ciudad de Camagüey junto a su esposo, Indomar Gómez Aguirre –quien también es activista de derechos humanos y miembro de la ADO–, para un trabajo profiláctico que se estaba realizando con todos los jóvenes de la provincia.

En el sector, ambos fueron amenazados con ser llevados a prisión si participaban en alguna protesta antigubernamental que se realizara en la provincia.

En esa ocasión, los agentes realizaron un acta de advertencia oficial a los activistas, quienes debían comprometerse a no participar en manifestaciones contra el gobierno, condición que no fue aceptada ni firmada por ninguno de los dos.

