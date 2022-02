Anamely Ramos volverá a intentar regresar a Cuba este domingo

MADRID, España.- La historiadora de arte y activista cubana Anamely Ramos González intentará otra vez regresar a Cuba este domingo, luego de que el pasado 16 febrero la aerolínea American Airlines, siguiendo órdenes del régimen, le prohibiera abordar el avión que la llevaría a la Isla.

“Mañana yo voy para el aeropuerto. Ahí se evidenciará de nuevo, que si Cuba finalmente no me deja viajar, que es un mecanismo que existe, que se activa justamente en el minuto último del viaje y que es Cuba quien lo hace”, dijo la opositora este sábado a través de una directa compartida en Facebook desde Miami, Estados Unidos, donde se encuentra varada.

Anamely Ramos explicó que durante una reunión con directivos de American Airlines le indicaron que podía reprogramar su vuelo.

“Si me dejan viajar, igualmente es Cuba quien lo hace, porque sino tiene menos sentido todavía que antes American no me haya dejado viajar y que ahora sí lo haga, mágicamente, por la bola mágica de la dictadura que hace así y chasquea los dedos y todo el mundo responde al minuto”, dijo Ramos.

La activista y miembro del Movimiento San Isidro volvió a reiterar la violación de sus derechos como ciudadana cubana con residencia en el país.

“Soy residente cubana, activa. Salí como turista… Es como si hubiera salido un mes de mi país y después de repente no te dejan regresar… Eso es inédito en el mundo. Solo una dictadura como Cuba hace una cosa como esta… Cuba está haciendo esto porque quieren silenciar a todas las voces incómodas”, expresó.

Desde la prohibición de regreso a Cuba, se ha mantenido protestando de manera pacífica y denunciando a la aerolínea estadounidense American Airlines.

De acuerdo a la carta abierta de la ONG Cultura Democrática, publicada en la plataforma Change.org, con la prohibición de regreso la compañía aérea “viola el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir el derecho a la libertad de movimiento, incluido en el Principio 1 del Pacto Global que afirma que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.