Anciano de 74 años disputa un terreno para construir una vivienda propia y “dejar la calle”

LA HABANA, Cuba. – Las autoridades de la Dirección Municipal de Vivienda de La Lisa amenazan con desalojar a un anciano de 74 años que intenta recuperar un terreno de su propiedad, ocupado actualmente por otra persona. La vivienda de Roberto Fidel Martínez Sotolongo se desplomó hace más de 10 años y desde entonces vive en la calle.

“Este terreno es mío. Yo vivía aquí y me fui porque se me cayó la casa y esta gente [Dirección Municipal de Vivienda] se lo han dado a un señor. Hablé con él para hacer mi techito aquí, para no vivir más en las guaguas, en los parques, pero él dice que no y llamó a las autoridades. Mis papeles rezan por aquí, mi carnet de identidad, mi libreta, porque esta es la dirección mía”, denuncia Martínez Sotolongo.

El anciano residía en la Avenida 71, entre 144 y calle Río, en la barriada El Palenque, en el municipio capitalino de La Lisa, pero desde que se desplomó su hogar, y debido a la inoperancia de las autoridades para resolver su situación de vivienda, abandonó el terreno donde. Al regresar, más adelante, encontró que su terreno estaba ocupado.

Desde entonces, Martínez Sotolongo ha vivido en la calle. Aunque su hijastra se comprometió a ayudarlo a construir un pequeño cuarto de madera en su terreno, las autoridades amenazan con desalojarlo de ese espacio.

“Quieren desalojar a un viejo para darle el terreno a un hombre que tiene una casa de dos cuadras”, denuncia Vianka Acevedo Martínez, hijastra del anciano. “Él [el ocupante de facto del terreno] no tiene dirección de aquí”, agregó.

En junio de este año, Martínez Sotolongo narró ante las cámaras de CubaNet la odisea que ha vivido para recuperar de forma legal su terreno. Sin embargo, a pesar de las pruebas que ha mostrado a las autoridades hasta este momento no lo ha logrado.

“Los vecinos que lo conocen a él, que saben que nació y se crió aquí, lo apoyan porque esto es de él, que está viviendo en la calle desde hace un montón de años. Yo lo he tenido en mi casa algún tiempo, pero no puedo más; esto es de él y no pueden quitárselo”, recalca Acevedo Martínez.

