Aumenta represión contra UNPACU en vísperas de su noveno aniversario

MIAMI, Estados Unidos. – Han transcurrido 40 días desde que las fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) armaran un operativo policial entorno a las viviendas que funcionan como sedes principales del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en Santiago de Cuba.

Desde entonces, se ha prohibido la entrada y salida del lugar a decenas de decenas de activistas, quienes también han sufrido amenazas, arrestos y multas.

El Coordinador General de la UNPACU, José Daniel Ferrer, denunció que el pasado viernes un cobrador de multas se presentó en la vivienda de la activista Ibexy Chacón García.

“Están presionando a los que laboran en cuestiones domésticas para que no vengan, o los detienen en el camino y les roban lo que tengan encima. Ibexy es una de las activistas que ayudan a cocinar los alimentos que destinamos todos los días a ancianos y enfermos de la localidad y hace un mes le niegan la entrada a la sede”, explicó el opositor.

El 1ro de octubre de 2019, Chacón también fue detenida junto a Ferrer y otros activistas, solo por encontrarse en la sede principal. Fue multada ese día con una cuota de 2 000 pesos en CUP, que se negó a pagar por considerarla arbitraria.

“Ahora le informaron que en vez de 2 000 debe 4 000 pesos, porque se ha duplicado y ya le hemos dicho en reiteradas ocasiones a la tiranía que no pagamos multas, que ya bastante con todo lo que por más de seis décadas le han robado a todo el pueblo cubano” concluyó Ferrer.

Entre los últimos activistas interceptados en la vía pública por oficiales de la Seguridad del Estado se encuentra Evelio Fernández Salazar, de 58 años de edad.

A Fernández le ocuparon 10 libras de arroz, quimbombó y 400 pesos cubanos (CUP), recursos destinados para el proyecto comunitario de la UNPACU, del cual no solo se benefician personas desamparadas de comunidades santiagueras, sino también activistas que llegan a la sede desde otros municipios y provincias.

De igual forma, el activista Otoniel Cruz Suárez reportó su detención en Ciego de Ávila.

“En la mañana se presentó una patrulla con numeración 380 y cuatro policías me pusieron bajo arresto de forma muy violenta. Me subieron al auto esposado y me condujeron hacia la primera unidad policial de la provincia”, dijo a CubaNet el joven, que es miembro de la UNPACU y promotor de Cuba Decide.

Durante la semana, Otoniel había denunciado persecución policial de parte del mismo auto de patrulla y amenazas de que si no se presentaba en la estación policial sería detenido.

“Me negué a ir voluntariamente porque no me entregaron citación oficial y les advertí que me vinieran a buscar si querían”, contó el activista.

Ya en la estación lo introdujeron en un calabozo y luego pasó a una oficina, donde lo esperaban dos agentes de la Seguridad del Estado.

“Me dieron un ultimátum. Según ellos, me iban a levantar un proceso por desobediencia, desacato y ‘mercenarismo’, todos esos delitos solo por ser un pacífico defensor de los derechos humanos”, agregó.

Antes de ser liberado, le realizaron un acta de advertencia que el opositor se negó a firmar porque no recibiría copia del documento.

“Supuestamente, la próxima detención será para llevarme a juicio, pero mi respuesta es que seguiré en la lucha por la libertad de Cuba”.

En medio de este contexto represivo, el próximo 24 de agosto la UNPACU cumple nueve años de fundada. Ese día se realizará un importante anuncio sobre la reestructuración de la dirección del grupo opositor.