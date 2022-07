Brian Nichols: “El régimen cubano tiene miedo de sus propios ciudadanos”

MIAMI, Estados Unidos. – Brian A. Nichols, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, aseguró este martes que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, mentía al acusar a Washington de “involucramiento directo” en las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

“Es falsa la acusación. Lo que sucedió el 11J fue porque el pueblo cubano está inconforme con la falta de derechos básicos en Cuba, los abusos sistemáticos del régimen, la falta de comida, libertades, medicinas”, apuntó Nichols en una conferencia con varios medios, de acuerdo con el reporte de Diario de Cuba.

Nichols también dijo que los cubanos “están viviendo bajo un régimen que no atiende sus necesidades más básicas y, más importante, no cumple sus compromisos constitucionales y universales. Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que sucedió y ellos lo saben perfectamente. Por eso ayer mentían para tratar de eliminar sus responsabilidades”, agregó.

“Tienen miedo de sus propios ciudadanos y por eso no quieren que hablen, que salgan del país ni que entren al país. (…) Si el régimen quiere ser aceptado como un gobierno legítimo, debe garantizar las libertades que están en la Constitución de Cuba”, también señaló.

El funcionario estadounidense dijo que el régimen de la Isla intentaba justificar “las sentencias draconianas al afirmar falsamente” que las protestas fueron “en gran parte violentas”.

“Han inventado cargos falsos, como sedición”, agregó.

“Este fin de semana vimos al régimen desplegando policías y militares en todo el país para intimidar a los ciudadanos para que no se movilicen en la fecha cercana al aniversario del 11J”, precisó Nichols.

“El Gobierno de Estados Unidos apoya el derecho de los cubanos y de los pueblos de todo el mundo de ejercer sus libertades de expresión”, declaró.

Asimismo, hizo hincapié en el compromiso de la administración Biden con el pueblo de la Isla y la comunidad cubanoamericana para aumentar los servicios consulares, facilitar los viajes, incrementar el apoyo a empresarios independientes, entre otros puntos de interés.

“Tenemos que ver en nuestras políticas cómo podemos apoyar al pueblo cubano, que está en crisis humanitaria en este momento. No vemos justo que personas inocentes sufran de esa manera. Para ello buscamos facilitar la llegada de asistencia humanitaria a la Isla, facilitar las comunicaciones entre las familias en Estados Unidos y sus parientes en Cuba. (…) También tenemos que asegurarnos que esa ayuda no beneficie al régimen cubano”, dijo.

“Estados Unidos continuará buscando apoyar el pueblo cubano y promoverá la rendición de cuentas por la represión y la violación de los derechos humanos del régimen cubano”, añadió.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.