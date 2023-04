Carlos Ángel Valdés: de Mufasa en el musical ‘El Rey León’ a La Voz de España

MIAMI, Estados Unidos. – El cantante cubano Carlos Ángel Valdés Carbonell llegó a ser finalista en el concurso televisivo español La Voz en 2021 e interpretó al personaje de Mufasa en el musical español El Rey León.

En una entrevista con Diario de Cuba, el cantante cubano cuenta que desde temprana edad descubrió su pasión por la música, específicamente en una misa en la que cantó y sorprendió a los presentes por sus habilidades.

Al hablar sobre su paso por La Voz España, Valdés destacó la importancia del equipo detrás de cámaras: “Lo que no se ve en las pantallas es la humanidad y todo el valor que tiene la gente que no sale frente a cámara. Es un equipo grandísimo, me sentí siempre como en casa”.

A pesar de su experiencia como Mufasa en El Rey León, los nervios nunca lo abandonaron en el escenario de La Voz, lo que le llevó a buscar maneras de controlarlos, como hacer planchas y cuclillas antes de salir a cantar.

El impacto de su participación en La Voz en Cuba fue algo que lo sorprendió. Cuando visitó a su madre y abuela años después del programa, personas se le acercaron desde que llegó al aeropuerto para felicitarlo: “Nunca tuve la noción real del impacto que tuvo mi participación en La Voz allí”.

Aprovechando su visita, Valdés pudo cantar para su familia en el Café Solás, un evento que atrajo a más personas de las que esperaba, dejando incluso a algunos sin poder entrar.

Respecto a su salida de El Rey León, el musical más visto en España, el artista explicó que, aunque fue una experiencia enriquecedora, también era una vida muy sacrificada que dejaba poco margen para la realización personal. Por ello, decidió enfocarse en su carrera en la música: “Ahora me quiero enfocar en mi carrera en la música”, dijo.

El cantante siente una conexión especial con sus raíces y los músicos cubanos: “Como lo de casa no hay nada. Tengo mucha química con los músicos cubanos, a veces no tenemos conciencia de lo preparados y curtidos que salimos de las escuelas de Cuba. Hay cosas que compartimos los músicos cubanos, como el lenguaje y la sensibilidad”.

Finalmente aseguró que no debe perderse la fe en uno mismo. “Lo más importante es tenerte fe, desearlo mucho y trabajar, las oportunidades irán llegando”, dijo.