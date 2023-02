Cinco años de cárcel para el actor Pablo Lyle por matar a un cubano en Miami

CDMX, México.-El popular actor mexicano Pablo Lyle fue condenado ayer por una jueza de Miami a 5 años de cárcel, 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. El intérprete fue condenado por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando el actor le propinó un puñetazo durante un altercado de tráfico al hombre de origen cubano, quien murió días después en un hospital a causa de un traumatismo en la cabeza.

¿Por qué mató a Juan Hernández?

El 31 de marzo de 2019, después de unas vacaciones en Miami Pablo Lyle se dirigía al aeropuerto con su familia, esposa e hijos, en un auto conducido por su cuñado, Lucas Delfino.

De manera paralela, Juan Ricardo Hernández conducía su vehículo por la misma avenida. Lo siguiente que relatan los implicados es que al parecer Delfino tomó una salida equivocada y le cerró el paso, quedando su auto delante del de Hernández.

Luego en un semáforo, Hernándéz se bajó de su vehículo y buscó a Delfino apara reclamarle lo que había pasado anteriormente. Ambos empezaron a discutir pero el vehículo donde iba Lyle y su familia comenzó a rodar solo y Delfino corrió para subirse y detenerlo.

Cuando el cubano iba de regreso a su auto, el actor mexicano se bajó del auto y corrió hacia donde estaba el hombre. Ahí le propinó un puñetazo en el rostro y regresó a su auto rumbo al aeropuerto.

Cuatro días después del incidente, Hernandez falleció en un hospital a causa de un traumatismo craneoencefálico.

¿Qué dijo Lyle en el juicio?

Antes de ser sentenciado, el actor se disculpó con la familia de la víctima y por las consecuencias de sus acciones.

“Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo; es algo que me acecha cuando voy a dormir en la noche, y sigue ahí cuando me levanto por las mañanas”, aseguró.

“Nunca en mis sueños más alocados me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y que muchas otras personas fueran afectadas drásticamente, en una cuestión de segundos, con un solo golpe”.

Por su parte su esposa, Ana Araujo, expuso ante la jueza que su marido no es violento y que lo que le hizo a Juan Hernández no lo define como persona.

“Estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para muchos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor, tu sufrimiento y tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas. Eso es Pablo”, expresó.

La fiscalía había pedido inicialmente una condena de 15 años de cárcel.

