Cinco sorpresas en el mundial de fútbol

CDMX, México-.Dos semanas de la mayor fiesta del fútbol y ya este ha sido un mundial lleno de momentos inesperados. Cubanet ha preparado un resumen de lo que consideramos cinco momentos a recordar del evento y probablemente que queden para la historia del fútbol.

1. El primer partido arbitrado por mujeres

Stéphanie Frappart de Francia, Karen Díaz de México y Neuza Back de Brasil, pasarán a los libros de historia del fútbol por ser la primera terna arbitral en un mundial de la disciplina. A pesar de todas las restricciones y violaciones de derechos humanos contra las mujeres, el mundial de Qatar será recordado por este hito histórico.

El partido entre Costa Rica y Alemania, tercero de la ronda de grupos, fue el arbitrado por Frappart, Díaz y Back. Este partido no solo será histórico por las árbitras, sino también porque significó la eliminación de Alemania y Costa Rica.

En el mundial también participan tomando decisiones en el terreno Salima Mukansanga de Ruanda y Yamashita Yoshimi de Japón.

[embedded content]

2. Japón vence a campeones del mundo.

Los nipones han sido la gran sorpresa del continente asiático en el mundial. Para empezar en su presentación vencieron a la histórica Alemania con marcador 2-1. Aunque luego se pensó que había sido una campana de suerte, pues perdieron contra Costa Rica.

Pero los nipones estaban listos para vencer a otro campeón del mundo. Para calificar Japón necesitaba ganarle a España y remontaron el juego, logrando la victoria. Pase lo que pase este mundial quedará en sus libros de historia del fútbol como aquel en el que vencieron a las potencias europeas. Y es que la emoción ha sido tanta que hasta el embajador de Japón en México se fue al Ángel de la Independencia a festejar, apesar de ser el único nipón allí.

[embedded content]

3. Marruecos alcanza los octavos de final.

Muy poco se escuchaba de la selección de Marruecos en los pronósticos del mundial, pero calificaron a octavos. La selección africana no solo calificó en primer lugar de grupo, sino que eliminó a una de las selecciones favoritas para ser campeonas del mundo, Bélgica, y mandó al segundo lugar del grupo a Croacia.

Es la primera vez que Marruecos pasa de la fase de grupos desde 1986. Los festejos de los marroquíes en Bélgica y Francia se salieron de control y terminaron en disturbios en diversas ciudades de esos países.

[embedded content]

4. Arabia Saudita vence a Argentina

¿Qué posibilidades habían de que Arabia Saudita venciera a la Argentina de Messi? Además, esto no es lo único que logró la selección árabe. Arabia mantuvo sus posibilidades de calificar hasta el último momento y aunque perdió con México, no les permitió goleada y por tanto los aztecas no avanzaron.

Sin duda no se olvidará el video de la charla técnica en el medio tiempo contra Argentina, donde su director gritó a todo mundo en ese vestidor y los terminó motivando para derrotar a una de las selecciones favoritas para ganar el mundial.

[embedded content]

5. Alemania: dos mundiales sin clasificar a octavos.

Todavía no se saben todas las consecuencias que esta segunda eliminación provocará en el fútbol alemán. ¿Los equipos saben cómo jugarle? ¿Se han acortado tanto las distancias que Alemania ha perdido las ventajas que tenía? Hace cuatro años México les ganó en el primer partido durante , y ahora fue Japón.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.