Colapso sanitario y presos políticos: el castrismo está listo para negociar

LA HABANA, Cuba.- Las imágenes de lo que ocurre en los hospitales cubanos son terroríficas. Cárdenas, Morón, Camagüey, Guantánamo, son bombas de relojería en manos de un personal de salud extenuado, harto de que le exijan resistencia sobrehumana y muertos de miedo porque la cepa Delta se disemina con rapidez en el país caribeño que más casos diarios está registrando, según datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La respuesta de Díaz-Canel ha sido enviar a Matanzas un puñado de médicos de la brigada “Henry Reeve” para aplacar en algo la ira de la población cansada de la letanía televisada, del optimismo hueco, de la mentira y el descaro. No hay que ser un individuo especialmente suspicaz para saber que la cifra real de muertos es muy superior a la que declaran los medios; sin embargo, las autoridades reflejan una calma que contrasta con la desesperación de los ciudadanos.

El Ministro de Economía ha dicho delante de cuadros petrificados que lo que hay que preguntarse es “cómo seguimos aquí, defendiendo la revolución”, mientras la gente se muere en los centros de aislamiento, en los hoteles, en los pasillos del hospital, en sus casas. Díaz-Canel asegura con su voz soporífera que “Cuba saldrá adelante”, pero el país retrocede hecho pedazos, tragado por una fuerza contra la que no hay perorata ideológica posible. “Es la muerte, estúpido”, le diría si lo tuviera delante. Pero probablemente no entendería porque la muerte está muy lejos de la realidad de los políticos castristas, que no se han dejado inocular ninguno de los candidatos vacunales ensayados en los centros de la potencia biotecnológica que dicen que somos.

El castrismo ha respirado con alivio al ver que la Unión Europea ha vuelto a poner a España a cargo de la política exterior hacia Cuba. Josep Borrell y su séquito de funcionarios de izquierda, amigos incondicionales de la dictadura, tienen listo el desfibrilador para aplicarle varias descargas a su cadáver predilecto. Ya la empresa hotelera Meliá está promocionando vacaciones en el mismo polo turístico por el que llegó la cepa Delta, como si los cubanos no nos hubiéramos dado cuenta de que el protocolo para los visitantes extranjeros falló; como si ellos no supieran que a un turista que invierte su dinero en viajar no se le puede obligar a permanecer encerrado en el hotel, ni llevar la mascarilla todo el tiempo.

No por estar en Cuba, un país sin derechos, los turistas renunciarán a los suyos, y gente libre al fin, los reclamará en formas mejores o peores, según su educación y la cantidad que hayan gastado, que viajar a Cuba ya es sinónimo de estafa, entre otras cosas no menos graves. Pero Meliá necesita hacer rentables sus instalaciones, y Josep Borrell quiere ayudar a la dictadura para proteger los intereses de su país.

De los cubanos quién se acuerda. Ellos están dando gritos para que abran un corredor humanitario que el castrismo no va a autorizar porque en este río revuelto espera pescar el pez más grande, el que no se ha decidido a picar después de tantos recursos invertidos para que Rodríguez Parrilla suplique en la ONU, Carlos Lazo organice sus maratones procastristas en tierra de libertad, y las ladronzuelas organizaciones sin fines de lucro no descansen en su vergonzosa tarea de despertar lástima hacia “esta pobre Isla bloqueada”.

El castrismo espera, con toda la paciencia de quien no se va a morir agonizando en el pasillo de un hospital, a que el pez Biden pique y se entierre el anzuelo en lo más profundo del paladar. La Casa Blanca continúa revisando la política hacia Cuba, pero ha dejado entrever que existe un argumento humanitario a tener en cuenta, y por el cual levantarían las restricciones al envío de remesas y a los viajes de los cubanoamericanos, además de restablecer los servicios consulares.

Ese componente humanitario forma parte de la jugada con que el castrismo pretende presionar a Estados Unidos. Ya tiene un buen lote de presos políticos para intercambiar, y con el colapso del sistema sanitario no dudará en redoblar su papel de víctima para poner a la Casa Blanca en una posición incómoda.

Independientemente de las posturas políticas, toda ayuda para los cubanos debe ser bienvenida. No obstante, Biden tiene que saber que liberar las remesas sin asegurar que lleguen en moneda fuerte a las manos de sus verdaderos destinatarios sería muy contraproducente para las familias cubanas y la nación. Biden debe tener claro que mientras los trabajadores de la salud en Guantánamo denuncian que solo hay una ambulancia disponible para toda la provincia, no han faltado vehículos, recursos ni combustible para garantizar que la represión de la Seguridad del Estado contra ciudadanos pacíficos funcione a tiempo completo.

Debe saber que policías y militares reciben elevadas remuneraciones y prebendas solo por engordar los berocos detrás de un buró o dentro de una patrulla; mientras los médicos cobran salarios de mierda y ni siquiera tienen garantizado el acceso a artículos de primera necesidad. A pesar de que son ellos la fuerza más preciada en esta hora de terror, y de que no han tenido descanso desde marzo de 2020, viven agobiados por las mismas privaciones que padece el resto de los cubanos, hacen colas, pasan hambre y van a trabajar en lo que aparezca.

Biden debe saber que los millones que volverían a entrar a Cuba si él lo autorizara, serán invertidos en reducir aún más las libertades civiles. El castrismo sabe muy bien lo que busca y no está dispuesto a ceder aunque se muera el último cubano. Este momento es crucial para que la dictadura caiga, o se perpetúe. Todo depende del alcance de las concesiones que haga Estados Unidos, y de lo que pueda hacer un pueblo acorralado entre dos clases de muerte.

