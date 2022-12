Cuba, tercer país con mayor inflación a nivel mundial en 2022

MADRID, España.- A unos días de finalizar el 2022, Cuba es el tercer país con mayor inflación a nivel mundial, de acuerdo a un estudio del economista estadounidense Steve H. Hanke.

Con una inflación del 175 %, Cuba se ubica en el tercer puesto mundial, por debajo solo de Venezuela y Zimbabue, precisó el analista de la reconocida Universidad Johns Hopkins.

#Cuba‘s economic death spiral just keeps spinning at high speed. Since the 1st of the year, the Cuban peso has depreciated against the USD by 59%, which

is why #Cuba takes the 3rd place in this week Hanke’s#CurrencyWatchlist. pic.twitter.com/L7Auh1PGu5 — Steve Hanke (@steve_hanke) December 28, 2022

“Gracias al régimen comunista, la pesadilla económica de Cuba se vuelve cada día más aterradora. Hoy mido la inflación en Cuba en un punitivo 141 % anual”, dijo Hanke en la red social Twitter. Así como explicó que “el valor del peso cubano no se encuentra por ningún lado”.

Thanks to the Communist regime, #Cuba‘s economic nightmare becomes mire frightening with each passing day. Today, I measure inflation in Cuba at a punishing 141%/yr. pic.twitter.com/4TJcngKkMQ — Steve Hanke (@steve_hanke) December 28, 2022

“Desde enero de 2022, el peso cubano ha perdido el 71 % de su valor frente al dólar estadounidense. El régimen comunista ha hundido el peso cubano”, agregó.

The value of the Cuban peso is nowhere to be found. Since Jan 2022, the Cuban peso has lost 71% of its value against the USD. The Communist regime has TANKED the Cuban peso. pic.twitter.com/ENNLNuBEkz — Steve Hanke (@steve_hanke) December 28, 2022

En el caso de Venezuela, apuntó que los índices inflacionarios del país gobernado por Nicolás Maduro alcanzaron un 289 %. Mientras que Zimbabue presenta una inflación de 394 %.

En agosto pasado Hanke había indicado que la tasa de inflación de la Isla era la segunda peor del mundo, solo superada por la de Zimbabue. “El colapso económico no conoce límites en el paraíso comunista de Cuba”, dijo en esa ocasión.

Recientemente, el economista cubano Elías Amor destacó que la actual inflación, “que tiene su origen en la expansión descontrolada del gasto y del déficit público, desde 2020, es uno de los problemas con que tropiezan a diario los cubanos y alcanzó, en los dos últimos años, un nivel tan elevado, que se ha convertido en uno de los elementos más complicados de enfrentar porque afecta la capacidad de compra de los salarios y pensiones, únicas fuentes de riqueza para la mayoría del pueblo”.

