Cubana de Aviación reiniciará vuelos entre La Habana y Holguín el 15 de marzo

MIAMI, Estados Unidos. — La compañía estatal Cubana de Aviación anunció este martes el reinicio de sus operaciones dentro de la Isla, fijado para el venidero 15 de marzo.

En una publicación colgada en redes sociales, la aerolínea aseguró que a partir de esa fecha regresarían los vuelos entre La Habana y Holguín, ida y vuelta, cada martes y sábado con horario de salida 10:30 a.m. desde el Aeropuerto José Martí.

“A partir del 15 de marzo se reanudan las operaciones en la ruta Habana-Holguín-Habana. Los vuelos se realizarán los martes y sábados, saliendo de La Habana a las 10:30 AM. Podrán adquirir los boletos en las Oficinas de Ventas de Cubana de Aviación”, señaló la empresa en su perfil de Facebook.

En la nota, Cubana no ofreció detalles sobre las aeronaves que estarían ofreciendo servicio, una de las inquietudes formuladas por los usuarios.

Desde el fatídico accidente aéreo que cobró la vida de más de 100 personas en mayo de 2018, la aerolínea ha sido objeto de numerosas críticas dentro y fuera de Cuba.

Uno de los puntos neurálgicos de Cubana ha sido el estado técnico de su flota, en su mayoría aviones de fabricación rusa que ya no ofrecen garantías de seguridad, tal y como indicó el influyente diario estadounidense The New York Times tras el desastre aéreo de La Habana.

Luego del siniestro de 2018, la empresa, que ha llegado a operar dentro de Cuba con aeronaves arrendadas a compañías extranjeras, se vio obligada a suspender sus vuelos dentro de la Isla.

El régimen cubano ha culpado a las impuestas por sanciones de Estados Unidos del delicado estado de su flota, las cuales limitarían tanto las operaciones de compra de aeronaves como la adquisición de los necesarios repuestos.

Actualmente, en su página web, Cubana solo muestra como destinos regulares a México y Bogotá, con vuelos operados por un Antonov-158 (AN-158) y un Airbus A319. La flota de la empresa estatal cuenta además con aeronaves Ilyushin-96-300 (IL-96-300), de fabricación soviética.

