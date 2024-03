Cubanos varados tras violencia y toque de queda en Haití: “¡Tenemos miedo!”

CAMAGÜEY, Cuba.- Un grupo de 256 cubanos que se encuentran varados en Haití piden ayuda para retornar al país tras cancelarse los vuelos producto de la gran ola de violencia existente en esa nación caribeña.

Uno de los viajeros quien, por temor a represalias, pidió mantener el anonimato, expresó a CubaNet que “el jueves 29 de febrero cuando fuimos a hacer el primer check-in para los bultos, salía el vuelo Haití-Habana, y entonces cuando estaban revisando el avión se detectó que este tenía impactados unos proyectiles y a todos nos mandaron para los hostales donde estamos hospedados”.

“La situación de nosotros es difícil, quedan pocos insumos en el hogar, ya hicimos todas las compras y tenemos pocos recursos monetarios en los bolsillos. Además, el país está en toque queda y luego de las 6:00 p.m. nadie puede salir a las calles. Estamos inseguros y hay peligro”, añadió.

CubaNet contactó con varios familiares en Cuba, quienes, en condición de anonimato, explicaron que han hecho todo lo posible para comunicarse con la sede diplomática de la Isla en Haití y no reciben respuestas.

Chat con la Embajada de Cuba en Haití

“Hemos intentado comunicarnos con la embajada cubana en Haití para ver si pueden mediar por ellos y garantizar un regreso seguro y no nos ha sido posible”, dijo uno de ellos.

Asimismo, otros familiares llegaron hasta la sede de la embajada de Haití en La Habana y manifestaron sus preocupaciones al cónsul y este “prometió intentar gestionar con nuestra embajada allá, una vía para sacarlos hacia República Dominicana por un corredor humanitario, pero se necesita la aprobación de este país”.

“En la embajada en La Habana llamaron a la representante de la aerolínea Sunrise Airways, en la que viajan normalmente, y nos dijo que dos aviones cubanos pequeños de 60 capacidades iban a regresar a los cubanos, empezando por Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey y por último La Habana, pero después de que se normalizara la situación en Haití, es decir que no se sabe cuándo sería”, manifestó un pariente.

Un reportaje publicado en el medio independiente 14ymedio da cuenta que la aerolínea Sunrise Airways cubre la ruta hasta Puerto Príncipe y hace vuelos semanales repartidos entre La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey, en los que se permite llevar hasta 36 kg en total en cada viaje, una de las características que ha popularizado a Haití como un destino para los cubanos.

Por otra parte, en un video enviado a CubaNet y publicado en las redes sociales, muestra a varios miembros del grupo varado que pertenecen a la provincia de Camagüey, actualizando sobre su estado.

“Hablo a nombre de más de 200 cubanos que estamos aquí en Haití desorientados. No pudimos volar el día que nos corresponde (…) Nosotros que somos de Camagüey no pudimos salir porque nos mandaron para la casa a todos. Los vuelos se han cancelado y Sunrise no se responsabiliza con nosotros; nadie tiene responsabilidad sobre nosotros. Nuestras familias están desesperadas, la mayor parte de todos nosotros tenemos miedo, porque nunca hemos estado en una situación como esta”.

Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Relaciones de Exteriores de Cuba no se ha pronunciado al respecto. CubaNet escribió a la embajada de Cuba en Haití mediante su página en Facebook y tampoco recibió respuestas.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.