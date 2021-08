Daguito Valdés, el cuarto youtuber más famoso de Cuba… según la Seguridad del Estado

MIAMI, Estados Unidos. – En una entrevista concedida al medio independiente YucaByte, el youtuber cubano Daguito Valdés, responsable del canal “Yo hablo fútbol”, desglosó las “amenazas indirectas” y las “advertencias implícitas” de dos oficiales de la Seguridad del Estado durante un reciente interrogatorio.

Valdés contó que, aunque no se sintió amenazado “directamente”, percibió que en cada una de las palabras de los agentes de la Contrainteligencia “iba implícita una advertencia, una amenaza indirecta. O sea, me decían: ‘Piénsate bien lo que escribes’, o ‘Mantente en el fútbol, que eso es lo tuyo”. Cosas así”.

“Cuando me recibieron los dos oficiales, dijeron: ‘Vamos a darle la bienvenida al cuarto youtuber más famoso de Cuba’. Al parecer ellos tienen un ranking porque me dijeron que era el cuarto con más subscriptores en el país. Al final lo que hicieron fue hacerme saber que me están siguiendo, que me tienen monitoreado, y que debía ‘aconsejarme’ y no hablar de otra cosa que no fuese fútbol”, también explicó.

La Seguridad del Estado cubana suele mantener bajo acoso a youtubers e influencers cubanos, independientemente del tema de sus canales. Muchas de las personas que han ganado popularidad en las redes sociales desde la Isla han tenido que exiliarse debido a las presiones de la Seguridad del Estado, retirar publicaciones para evitar represalias o evadir los temas estrictamente políticos.

Durante el interrogatorio del 5 de agosto, Valdés aseguró a la Seguridad del Estado que tenía “el derecho a hablar” de la situación de Cuba en sus redes sociales. “Les hablé muy respetuosamente, porque en ese sentido soy un tipo muy sereno. Ellos me mencionaron un tuit que puse los otros días en que cité a Díaz-Canel el día que comparó el grito de ‘Patria o Muerte’ de Julio César La Cruz con las medalla de Idalis Ortiz. Ellos me dijeron que por qué publicaba algo contra el presidente, y yo dije que el presidente habló de deporte, y yo lo que hice fue expresarme con respeto sobre lo que yo no estoy de acuerdo, porque no creo que esté bien comparar una consigna, sea cual sea, con medallas ganadas por cubanos”, explicó.

“Ellos tenían un panfleto impreso con todos mis post ‘subversivos’. Fueron leyendo uno a uno y preguntándome qué significaban. Eso fue todo”, agregó el popular youtuber, quien ha alcanzado gran reconocimiento en el ámbito hispanoamericano.

Durante la entrevista, Valdés también se refirió al declive de la comunidad de youtubers en la Isla.

“En 2019 hubo un boom de YouTube. Llegaron entonces a existir casi 6 000 youtubers en Cuba (…). Ahora no existe ningún tipo de comunidad de youtubers. Creo que en Twitter sí existe una comunidad importante, pero youtubers ya quedan pocos en Cuba. Pienso que ni siquiera lleguemos a 30, viviendo en Cuba, los que hacemos contenido con regularidad y mantenemos un crecimiento sostenido. De hecho, creo que 30 es una cifra demasiado generosa”, aseveró.

Puedes leer la entrevista completa con Daguito Valdés aquí.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.