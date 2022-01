De jazz, pandemia, “bloqueo” y otros puentes de amor

MIAMI, Estados Unidos.- El Festival Internacional Jazz Plaza terminó con la presentación del reconocido pianista cubano Nachito Herrera, en presencia del dictador de turno Miguel Díaz-Canel, quien fue muy elogioso sobre el evento en su cuenta de Twitter: “Disfrutamos de un magistral concierto en la jornada final del 37 Festival Internacional Jazz Plaza, que selló el triunfo de la música, la solidaridad y los más elevados valores humanos”.

El Tweet de Díaz-Canel finge que el pueblo cubano vive en la normalidad social y no en un país donde ahora mismo condenan a jóvenes y adolescentes a más de 20 años de prisión por opinar distinto a las prerrogativas del régimen.

Desde hace más de veinte años el músico Ignacio Herrera, Nachito, permaneció en la Ciudad de Minnesota, en los Estados Unidos luego de terminar una residencia académica referida a su arte.

El órgano del Partido Comunista, el diario Granma, encomia su presencia en el festival: “Desde la música y el activismo, Nachito, cubano irreductible y esencial radicado en Minnesota, confirmó que son posibles y deseados los puentes de amistad y el espíritu de convivencia entre los pueblos estadounidense y cubano, espacios negados por la hostilidad contra la Isla de los gobiernos y círculos de poder de la nación norteña”.

En marzo del año 2020 el pianista fue víctima del coronavirus, y su estado era tan precario que los médicos le dejaron saber a la esposa que el desenlace podía ser la muerte.

A Nachito lo salva, sin embargo, el haber sido conectado al sistema ECMO (Membrana Extracorporal de Oxigenación, por sus siglas en inglés), en el Hospital de la Universidad de Minnesota, que funciona como corazón y pulmones, en lo que esos órganos se recuperan, ante el ataque de la COVID-19.

En la publicación White Bear Magazine, el músico atribuye su rápida recuperación, luego de llevar cerca de dos semanas en coma inducido, a las oraciones de personas que lo admiran en muchos otros países.

También contribuyó a su mejoría la atención del embajador cubano en los Estados Unidos, quien estableció una colaboración entre los doctores del Hospital de la Universidad de Minnesota y el Instituto de Epidemiología en La Habana, que ha tratado con éxito el virus -según afirma la revista-, y a la solidaridad de las senadoras Amy Klobuchar y Tina Smith.

El Sistema Informativo de la Televisión oficial en La Habana aprovechó la presencia de Nachito en el Festival para hacerle un largo reportaje sobre el dramático capítulo de su recuperación médica, donde figuran otras circunstancias que lo hacen un emigrado en total componenda con la dictadura que agobia al país que confiesa defender a toda costa.

Durante su comparecencia en el reportaje, la Dra. Melissa Brunsvold, profesora de Cirugía de la mencionada Universidad, se ciñe a explicar los pormenores médicos de cómo el pianista fue salvado por los adelantos científicos americanos.

El embajador cubano en los Estados Unidos (2015-2020), José Ramón Cabañas, sin embargo, se presenta en un marco alusivo a su ideología con la figura del dictador Fidel Castro en un ángulo de la pantalla, y en otro los grados de comandante en jefe.

Según el diplomático, la esposa del músico, Aurora, lo llama para que gestione una segunda opinión con especialistas cubanos y establezca contactos con autoridades locales de Minnesota, buscando que fueran específicos sobre su estado de salud.

Cabañas discurre que la gestión es “una historia de amor” de los diplomáticos cubanos y sus cónsules para la función pública.

Nachito, por su parte, asegura que Cabañas fue la llave de su proceso de salvación con cartas a las mencionadas senadoras de Minnesota.

La esposa del músico afirma que hicieron una gran conexión con la doctora Melissa y piensa que, en ese momento, “entre Cuba y Estados Unidos no hubo ningún tipo de bloqueo”.

Subraya, durante el reportaje, que la isla tiene científicos “increíbles”, pero recursos limitados y es difícil compartir información científica entre hospitales del mundo y, específicamente con los americanos, debido al “bloqueo”.

Para Cabañas, Nachito y Aurora “nunca se han ido de Cuba, son promotores permanentes de la cultura cubana”.

“Cuba no está sola”, asegura Aurora, “pensamos que tiene muchas dificultades económicas debido al bloqueo. Nosotros no estamos ajenos. Yo pasé período especial, sé lo que es el apagón, sé lo que es echarle un poquito más de agua a la leche, montar bicicleta porque no tengo carro, pero Cuba me dio la educación gratis, a mi esposo también, y aquí están nuestros mejores amigos”.

Al final del reportaje Nachito enfatiza que “para aquellas administraciones que tratan de enlodar el prestigio de los cubanos en la medicina, el deporte y la música, el cubano tiene intrínseco una cosa que es muy importante, no da lo que le sobra, te brinda lo que tiene y eso no se podrá borrar nunca de la historia de la humanidad”.

La prensa castrista que comenta el concierto de Nachito durante la clausura del Festival subraya que, entre otras composiciones famosas, fue incluida “la imprescindible” Cuba que linda es Cuba, que termina con impertérrita maldición: Un Fidel que vibra en la montaña /Un rubí, cinco franjas y una estrella…

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

