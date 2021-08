Denuncian demoras y escasez de pruebas PCR en Pinar del Río

LA HABANA, Cuba.- Desde Entronque de Herradura, en el municipio Consolación del Sur, en la provincia Pinar del Río, el opositor Eduardo Díaz Fleitas denuncia una situación alarmante acontecida en la localidad. La menor Rosangel Migolla Alfonso, de 16 años, tuvo que esperar varios días para recibir la prueba del PCR, a pesar de que su novio, Orley Pérez, fue detectado positivo a la COVID-19 el 11 de agosto, y ella misma presentaba síntomas sospechosos como dolor de cabeza y fiebre.

El resultado del test fue positivo, no obstante, la muchacha continúa en su casa. Añade el ex prisionero de conciencia del grupo de los 75 que en el mencionado domicilio conviven además dos niños de 2 y 4 años, y la madre de la joven, Lisandra Alfonso Arteaga, de 35 años. Mucho se ha lamentado en los medios el creciente número de menores contagiados y fallecidos. No obstante, el caso de esta familia pinareña se repite a todo lo largo y ancho de la isla. En el contexto de la aguda crisis que nos golpea, los test de COVID-19 escasean tanto como los alimentos y las medicinas.

A consecuencia de la precariedad existente en policlínicos, hospitales y otros centros de salud, y la falta de espacio y capacidad para admitir a todos los pacientes, en semanas recientes la dirección del país y las autoridades sanitarias establecieron el aislamiento en casa, o ingreso domiciliario, para los casos detectados de COVID-19 que permanezcan asintomáticos, o aquellos que presenten síntomas que no requieran hospitalización.

Si bien esto constituye una medida práctica para no sobrecargar el sistema de salud (ya colapsado), la otra cara de la moneda es que en la mayoría de los hogares cubanos no existen las condiciones mínimas imprescindibles para practicar un aislamiento efectivo, pues, como es el caso de esta familia, se ven obligadas a convivir varias personas en una vivienda pobre y demasiado reducida.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.