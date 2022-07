Detienen a 32 balseros cubanos al llegar a las costas de Florida

MADRID, España.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) interceptó a 32 balseros cubanos al llegar a las costas del sur de Florida este sábado.

Según informó a través de Twitter el jefe de la Patrulla Fronteriza en este sector, Walter N. Slosar, “agentes de la USBP junto con socios respondieron a múltiples desembarcos de migrantes a lo largo de los Cayos de Florida y fueron puestos bajo custodia federal”.

#BREAKING: U.S. Border Patrol agents along with LE partners responded to multiple migrant landings throughout the #Florida Keys. Currently, 32 migrants from #Cuba are in federal custody. Updates may follow as our investigation is ongoing. (Photos below from one of the events) pic.twitter.com/csyto5Btzn

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) July 17, 2022