Detienen en Matanzas a periodista cubano Carlos Manuel Álvarez

MIAMI, Estados Unidos. – El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez fue detenido este lunes por agentes de la policía política en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas.

Álvarez, que desde hace dos semanas permanecía bajo arresto domiciliario en casa de sus abuelos, fue conducido en una camioneta tras negarse a seguir confinado.

El incidente fue captado en vivo por el portal digital Cibercuba, que transmitió vía redes sociales el intento del joven por salir del encierro hasta el minuto en que fue detenido.

[embedded content] [embedded content]

Ante la ausencia de una orden judicial que dictaminara el confinamiento, el joven, director de la revista El Estornudo, enfrentó verbalmente al agente de la Seguridad del Estado que dirigía la vigilancia en su contra.

“Usted quiere que no salga de la casa. Tengo derecho a hacerlo (…) Voy a ejercer mi libertad individual como ciudadano cubano que soy. Si usted no me da permiso, me llevan a un calabozo”, señaló Álvarez poco antes de ser conducido.

El operativo se produjo en presencia de los padres del periodista, que anunciaron que emprenderán acciones legales contra quienes restringen su libertad de movimiento.

“La familia de Carlos Manuel Álvarez denuncia la detención realizada por la policía cubana. En estos momentos no conocemos su paradero”, escribieron los familiares del joven desde su perfil de Facebook minutos después.

Carlos Manuel Álvarez llegó a Cuba el pasado 23 de noviembre procedente de Estados Unidos e ingresó ese mismo día a la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana, donde se mantenían en huelga varios artistas, activistas y periodistas independientes exigiendo al régimen de la Isla la liberación del rapero Denis Solís.

Tras el asalto a la sede del Movimiento San Isidro, llevado a cabo por fuerzas de la Seguridad del Estado, el escritor ha permanecido bajo constante vigilancia policial, al igual que los miembros del grupo disidente y varios de los manifestantes que se plantaron frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) el 27 de noviembre.

