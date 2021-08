Díaz-Canel sobre convocar a la violencia el 11J: “No me arrepiento, ni me arrepentiré”

MIAMI, Estados Unidos.- El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel no siente ningún tipo de arrepentimiento por convocar a los cubanos a enfrentarse violentamente contra los manifestantes del pasado 11 de julio en Cuba, y así lo hizo saber el pasado 19 de agosto en un encuentro con periodistas oficialistas.

En la reunión, transmitida por televisión nacional este martes 24 de agosto en el espacio Mesa Redonda, Díaz-Canel aseguró que no lamenta lo que dijo en su alocución la tarde del domingo 11 de julio, algo que muchos denunciaron como el llamado a una guerra civil.

“Hice un llamado al pueblo aquel día porque me pareció que era lo correcto. No me arrepiento, ni me arrepentiré. Había que defenderse contra las manifestaciones que no eran para nada pacíficas. Pudo haber algún exceso, pero aquí no hay nadie desaparecido ni torturado”, expresó.

“La orden de combate está dada. ¡A la calle los revolucionarios!”, dijo el gobernante cubano el día de las históricas protestas, dando así luz verde a las fuerzas represivas para atacar a miles de personas que se habían lanzado a las calles bajo el grito de libertad.

Unas 854 personas fueron detenidas a raíz de las manifestaciones, varias de ellas menores de edad, según Cubalex. Actualmente permanecen detenidas unas 400 y dos en desaparición forzada, de acuerdo a información compartida en redes sociales por la activista de los derechos humanos y colaboradora de Cubalex Salomé García Bacallao.

Varias medidas aún más restrictivas han sido tomadas por la dictadura cubana luego del levantamiento nacional del 11J, una de ellas fue imposición del Decreto-Ley 35 la pasada semana, y las más reciente ha sido la disolución del Instituto Cubano de la Radio y la Televisión (ICRT), que será sustituido por el Instituto de Información y Comunicación Social (IICS).

El IICS “tiene la misión de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubano; proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana”, dice la normativa publicada en la Gaceta Oficial este martes 24 de agosto.

