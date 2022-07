Director de teatro sobre el éxodo de cubanos: “Se nos va Cuba, despacio pero constante”

VILLA CLARA, Cuba. — Freddys Núñez Estenoz, director del popular grupo camagüeyano Teatro del Viento, ha dedicado una publicación en su cuenta personal de Facebook para referirse a la emigración constante de cubanos, a raíz de que la campeona mundial y bronce olímpico en Tokio 2020, Yaimé Pérez, decidiera quedarse en Estados Unidos tras abandonar la delegación de la Isla que asistió al Campeonato Mundial de Atletismo de Eugene, en Oregón.

Núñez comenzó diciendo que una de las actrices del grupo también se despidió la noche anterior “del público, del teatro y de Cuba”. “Se nos va Cuba, despacio pero constante, pronto, muy pronto seremos nada, y tendremos que adorar las glorias pasadas, que, con el tiempo serán tan distantes, que puede que muchos duden si fueron verdaderas”.

El dramaturgo aseguró que siente rabia e impotencia y que, a nivel oficial, parece que no ocurre nada. “Si hacen alguna referencia es para culpar a los atletas, para cuestionar a los hijos de esta tierra que escogen partir, a esos confundidos que se van tras cantos de sirenas. He llegado a creer que esto es un plan macabro, donde no cabe la casualidad”.

Indicó, además, que cada cubano que se marcha se lleva consigo un trozo de “nuestra gloria”, de “nuestra vergüenza isleña” y que son considerados como “material desechable” o “sustancia radioactiva”.

“No más discursos de culpables, no más discursos de justificaciones, no más discursos de resistir, resistir y resistir, no más trincheras, no más extremos, creo que aún no somos conscientes de la catástrofe, o acaso lo somos, y mirar al lado y hacer como que nada ocurre se ha convertido en la norma”, dijo más adelante.

“Es improcedente intentar sostener un presente que se hace añicos contra el pavimento, y todos los sabemos, incluso lo saben esos de puestos importantes que antes las cámaras y en público, exhiben su compromiso y a solas, o en círculos reducidos, reconocen que algo se está muriendo, que algo ha muerto y huele, huele mal”, apuntó al artista.

Al mismo tiempo refirió que urge reconstruir el entramado social del país, otorgar valor a lo imprescindible, que es la familia, el amor, el perdón, la reconciliación y la tolerancia y dejar a un lado “el maldito negocio del odio”.

En estos momentos, Teatro del Viento se encuentra estrenando la obra “Huevos”, del dramaturgo Ulises Rodríguez Febles, en el Teatro Avellaneda de esta ciudad, una nueva versión que transmite dolor, furia y desolación, según ha indicado el propio director. El argumento está basado en los actos de repudio que tuvieron lugar en la década del ochenta en Cuba a raíz del éxodo del Mariel y que convida “a no olvidar”. “Las paredes aún están manchadas, aunque las pinten siguen manchadas”, reza uno de los parlamentos del espectáculo.

En solo una mañana se vendieron más de 1 700 entradas según reseñan los medios locales, un ejemplo claro de la amplia popularidad de la que goza la agrupación por su discurso abierto, atrevido y por momentos satírico.

Teatro del viento fue fundado en Camagüey el 2 de junio de 1999 y ha estrenado obras bastante polémicas con evidente crítica hacia el interior de la sociedad cubana. En varias oportunidades, Núñez ha indicado que sus puestas en escena están encaminadas a mejorar su país, a transformar su realidad.

