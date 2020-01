Dólares falsos cobra nueva víctima en Santiago de Cuba

SANTIAGO DE CUBA.- Tras la apertura en Cuba de las tiendas que operan solamente con dólares americanos, conjuntamente con la retención de estas divisas por parte de los bancos estatales, la circulación de esta divisa extranjera ha disminuido considerablemente en el mercado negro, el cual surte fundamentalmente a aquellas personas que se dedican a viajar fuera del país en busca de mercancías. Esto no solo ha generado un alza considerable en su tasa de cambio ante el CUC, sino que también ha abierto las puertas a la circulación de dólares falsos.

Al respecto, varias han sido las denuncias por estafas de este tipo, sin embargo, pareciera que las autoridades aún no encuentran solución para detener tales fraudes. Anayansi Acosta, quien reside en Santiago de Cuba, resultó víctima de una estafa con dólares falsos. La joven, de 25 años de edad, decidió contactar con CubaNet para hacer pública su denuncia, ya que duda que las autoridades de la provincia le den el “seguimiento que lleva el caso”, según sus propias palabras.

El incidente de Acosta se produjo en la tarde del pasado 27 de diciembre, cuando la joven se dirigió a la casa del supuesto vendedor de dólares. “Me fui a eso de las cuatro de la tarde para la casa del vendedor. Ya había hablado con él por un número de teléfono que me habían dado, y me dijo que fuera a esa hora”.

Cuando llegó a la vivienda, radicada en San Basilio y Carnicería, “noté un ambiente de delincuentes, pero casi todos los que se dedican a cambiar dólares en Santiago son así, por lo que le resté importancia”, alegó.

La mujer aseguró que el vendedor de dólares estaba esperándola en la entrada de la casa, “había un grupo de gente tomando, le dije que buscara eso y él se negó, dijo que ahí afuera no podía ser y luego me doy cuenta que seguro tenía miedo de la cámara que había en la esquina de la calle. Entré para la casa y él me llevó para su cuarto”.

“Ahí cogió los 550 CUC que iba a cambiar por 500 USD. Se puso a revisar los CUC en una máquina de luz ultravioleta, los contó y los guardó en un sobre verde que tenía debajo de un poco de ropa. Del sobre también sacó los USD y me los dio. Pero cuando ya me iba a ir me di cuenta que los billetes de dólares americanos estaban feos, y la cinta azul, que dicen que tiene que moverse, era como un nylon que le habían puesto”, relató Anayansi.

“Me di la vuelta y le dije que me devolviera mi plata porque ya no quería hacer el cambio, él me preguntó por qué, y le dije que eran dólares falsos, que me diera mi plata. En la incomodidad le rompí todos los billetes falsos en la cara, fui a cuestionarle, pero me sacó un cuchillo y me botó de la casa. Me quedé afuera de la casa como veinte minutos y al final decidí irme para que no hubiera males mayores.

“Me fui para mi casa y llamé a un amigo del DTI (Dirección Técnica de Investigaciones) que me dijo que fuera a hacer la denuncia, que ese hombre ya estaba siendo investigado. Incluso me dijo que ya tenía una denuncia por haber robado una nevera; lo que no entiendo es que, si ya estaba acusado de robo ¿por qué no está preso?”, se preguntó Acosta.

Anayansi ahora espera respuesta de las autoridades, y según le informaron el hombre aún no ha regresado a la dirección donde ocurrieron los hechos, y está pendiente a una citación.

Sin embargo, la joven dice estar preocupada y teme que todo quede sin solución, “ya me he enterado de otros casos que nunca tuvieron respuesta porque la policía no hace nada. Eso mismo de hacerle una citación es algo estúpido, debieran detenerlo automáticamente y hacerle un registro, porque de donde salieron esos billetes que me dio de seguro hay más.

“Igualmente, en esa zona hay cámaras que registran quien sale y quien entra, bueno, si es que funcionan. Ese tipo ya tenía otra acusación y no está preso, ahora sabe dios si averigua donde vivo y quiere tomar represalias conmigo por denunciarlo”, advirtió.

Hasta el momento el presunto estafador continúa en libertad y la Policía Nacional Revolucionaria no ha dado con su paradero. De acuerdo a la última información que le dieron a la víctima de este fraude, el hombre podría encontrarse en estos momentos en Holguín, ya que viaja con frecuencia a esa provincia nororiental.