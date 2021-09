Edmundo García habla de suicidarse en una transmisión en vivo y culpa a Díaz-Canel

MIAMI, Estados Unidos.- Edmundo García, vocero del castrismo en el exilio, aseguró una transmisión en vivo por YouTube que el régimen de La Habana lo abandonó después de enviarlo a “una misión” a Miami, Estados Unidos, por lo que ha considerado ponerse ‘una pistola en la cabeza’ en medio de un video en vivo en la red social de Facebook.

En el mensaje de García, dirigido al general de Ejército Raúl Castro, al gobernante cubano Miguel Díaz- Canel y al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Álvaro López Miera, García dijo estar dispuesto a terminar con su vida si no existía una “restitución de mis principios”, “me tiene que respetar”, exclamó

“A ustedes me voy a dirigir con toda la moral que me asiste en mi vida y dispuesto a entregarla. Aquí mismo la entrego. ¿Qué pasa conmigo? ¿Hasta dónde quieren llevarme a mí en ese país? ¿Qué hice? ¿Cuál es mi culpa? ¿Cuál es mi culpa? Esto pasó de castaño oscuro. ¿Quién está dirigiendo el país? ¿Qué principios? ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel?”, inició su declaración.

El periodista cubano radicado desde hace varios años en EE.UU. agregó que está dispuesto “a ponerme una pistola en la cabeza aquí en un video en directo para que lo vea el mundo entero. ¿Quieren un mártir? Lo van a tener. Exijo una restitución de mis principios. Se lo exijo a la dirección del país, al presidente Miguel Díaz-Canel. Me tienen que respetar. Me tienen que respetar. No se puede tratar a un hombre como yo así”.

García culpó al gobernante cubano de haber dañado la emigración y aseguró que mancharía “su presidencia ante el pueblo de Cuba”. “Jamás he sido traidor, jamás he dejado de ser un revolucionario. Jamás hubiera venido aquí (Miami) si no se me hubiera explicado muchas veces la necesidad. Exijo una restitución pública a mi nombre o me voy a convertir en un mártir”, agregó.

Durante la transmisión García mostro su molestia por la reunión entre Díaz-Canel y el profesor cubanoamericano Carlos Lazo, líder de la iniciativa ‘Puentes de Amor’, que apoya el levantamiento del embargo contra el régimen.

“Desde que el gusano Carlos Lazo, que no es revolucionario, fue recibido por usted presidente, a cuerpo de rey, lo que ha hecho es caotizar a esta inmigración”, dijo Edmundo García.

“Usted, Díaz-Canel y su gobierno me están poniendo la pistola en la cabeza delante de todo el mundo. Usted fraccionó a la emigración, señor presidente (…) Jamás hubiera pasado esto con Fidel (Castro)”, señaló.

[embedded content]

