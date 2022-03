El doctor Manuel Guerra se va de Cuba: “Ya me siento libre en cuerpo y alma”

MIAMI, Estados Unidos. — El doctor cubano Manuel Guerra, quien fuera coordinador de la plataforma Cívica Archipiélago y promotor de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, reveló este sábado que abandonó la Isla debido a las presiones en su contra y la paupérrima situación que atraviesa el país.

El galeno, conocido por sus críticas contra el régimen cubano y por sus denuncias sobre el sistema de salud, abordó en su perfil de Facebook las razones que lo llevaron a abandonar la Isla, donde todavía permanece buena parte de su familia.

“En estos momentos no me encuentro en mi Patria. Con dolor en mis entrañas tuve que partir y separarme de la madre que me dio a luz y amo con todas mis fuerzas. Me separé de parte de mi familia, amistades (las pocas que quedan en Cuba), de recuerdos, de mi historia, de una nación que sufre y de un pueblo oprimido que ha preferido someterse a un régimen totalitario…”, escribió Guerra.

En su publicación, el doctor reflexionó sobre las presiones que pesan sobre quienes se oponen abiertamente al régimen de la Isla, como era su caso.

“Los que abogamos por el respeto a los derechos humanos y ciudadanos de todos los cubanos desde dentro de la Isla siempre supimos a que nos estábamos enfrentando. Hemos tenido claro que ser opositor al régimen no es para nada un juego, sino un peligro potencial que atenta contra la integridad personal y familiar de todo aquel que manifiesta su descontento con la dictadura, evidencias sobran al respecto”, sentenció.

Guerra sostuvo que, de permanecer en la Isla, corría el riesgo de ser encarcelado arbitrariamente, tal y como ha ocurrido con otros muchos disidentes, e incluso con figuras que, sin tener vínculos con grupos de oposición, han decidido mostrar su inconformidad con el sistema comunista.

“No sería la primera vez que un inocente terminaría tras las rejas, de ejemplo tenemos a Luis Robles, Luis Manuel Otero Alcántara, Osorbo, Ferrer y un sin número de presos de conciencia que ya rebasan el millar”, afirmó.

El galeno también se refirió al sufrimiento de su familia debido al acoso y la persecución de la Seguridad del Estado.

“Ver a mi madre desconsolada, arrodillada ante mí pidiéndome atenuara mi posición contra el gobierno, diciendo que me prefería lejos antes que preso, es una engorrosa imagen que no se borrará fácilmente de mis recuerdos, y si les soy sincero, desde ese mismo día tomé mi decisión”.

Aunque no dio pistas sobre su paradero actual, es probable que el galeno intente llegar a la frontera sur de Estados Unidos, como han hecho varios miles de cubanos en los últimos meses.

“En Cuba ya era libre de mente. Hoy, que aún sin llegar a mi destino ya me siento libre en cuerpo y alma, no logro dejar de pensar en el porvenir de mi nación, en el mañana de mis hermanos”.

Guerra lamentó el poco apoyo de muchos cubanos a la causa de la libertad en la Isla y llamó a la oposición a reestructurarse.

“Debemos valorar un cambio radical en los métodos de lucha que estamos utilizando pues algo es evidente, el exilio y la cárcel jamás van a cambiar el status social y político en nuestra nación”.

