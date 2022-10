El Gato de Cuba es trasladado a campamento para reclusos

LA HABANA, Cuba.- El preso político Yoandi Montiel Hernández, conocido en las redes sociales como El Gato de Cuba, fue trasladado al campamento para reclusos Toledo II desde el penitenciario de Valle Grande, donde se encontraba desde hace más de un año.

Según las declaraciones a CubaNet de su padre, Lázaro Montiel, “en la tarde del 27 de octubre lo sacaron de cordillera y lo llevaron para Toledo II”, una prisión laboral cercana al Wajay, en el municipio Boyeros.

“El niño, gracias a Dios, en estos momentos está bien de salud y se siente mucho mejor. Ayer sábado yo fui hasta Toledo y le llevé su aseo y su ropa porque ahí no tenía nada, pues nadie me informó sobre el traslado, inclusive ni mi abogado, que no sé si tendrá conocimiento”, dijo el padre de Yoandi Montiel, sentenciado en abril pasado a dos años de privación de libertad.

Para que fuera trasladado hacia un campamento de reclusos, donde puede trabajar e incluso recibir pases, a El Gato de Cuba se le concedió la promoción a régimen de mínima severidad, contemplado en el Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano; un beneficio que se le ha negado actualmente a algunos presos políticos como Luis Robles.

“Para mí es muy importante que esté en Toledo II. Yo lo noté completamente distinto a cuando yo lo iba a ver a Valle Grande. Quiero que esté tranquilo, despejado, que se ponga a trabajar ahí y se gane su dinero en todo lo que le queda (de sentencia)”, manifestó Lázaro Montiel.

De acuerdo con el padre del youtuber cubano, sentenciado por el supuesto delito de desacato, después que se le realizó el juicio la Fiscalía apeló a la condena porque quería más años, y “eso le acabó la mente allá adentro en Valle Grande”.

“Aquí todo el mundo sabe que la Fiscalía existe pero también existe la Seguridad del Estado, que no está conforme tampoco y ya eso le destruye la mente a una persona”, lamentó Lázaro Montiel.

Recientemente María Hernández, madre de El Gato de Cuba, dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, que Yoandi Montiel pudo haber recibido la libertad condicional desde el mes de agosto, pero la Seguridad del Estado chantajeó a su hijo con no permitírselo hasta que haga un video pidiendo a los cubanos que no salgan a protestar.

De acuerdo con la madre del influencer, este se negó a aceptar el chantaje. “Él no es de esos. Eso es chantaje y él se puso firme y dijo que no, que a él le echaron dos años injustamente y él los está cumpliendo”, aseguró en esa ocasión.

