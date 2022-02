“Ellos te dicen qué palabras vas a decir”

MIAMI, Estados Unidos.- Yudinela Castro, la madre del menor de edad Rowland Castillo, preso en la isla por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, denunció este jueves la complicidad de la prensa estatal con el Partido Comunista de Cuba.

Según contó en una entrevista con CubaNet, la prensa oficialista está desarrollando una campaña de descrédito contra su hijo y todos los presos políticos en el país y en favor de los intereses del gobierno, mostrando a los jóvenes manifestantes como vándalos.

“A muchas de las madres que estábamos en el juicio la prensa oficial nos invitó a dar declaraciones, pero querían que nosotros dijéramos lo que ellos querían publicar. Por ejemplo, a mí me invitaron a dar declaraciones, no sin antes preguntarme qué era lo que iba a decir. Yo les respondí que solo quiero la libertad de mi hijo y que no estaba de acuerdo con la sanción que le habían impuesto, y la prensa me dijo: retírese que esas no son palabras que usted tenga que decir”, reveló.

Yudinela, que hace algunos días perdió el conocimiento en la calle y terminó en el suelo con una fractura, está convaleciente en su casa y aun así asegura que irá a la visita que tiene programada con su hijo porque le prometió “que no le iba a fallar”.

Ahora mismo atraviesa por una situación complicada, pues su nieto, el niño pequeño de Rowland, está con la familia materna “que me está apoyando y se está quedando con él porque yo no he podido por las condiciones en las que estoy”.

El niño, contó, tiene también una condición médica que ocupa la otra parte de su tiempo. “El niño tiene un estafilococo en la cara”, y las medicinas a las que ha podido acceder la abuela han sido “resueltas” por amigos y conocidos en medio del complejo escenario de escasez de la isla.

Yudinela Castro rememoró durante la entrevista el primer juicio de su hijo, el cual no pudo presenciar porque los agentes apostados en las afueras del tribunal no la dejaron entrar. “Como a las 4:00 de la tarde los comenzaron a sacar y las que estábamos presentes empezamos a pedir libertad”. Yudinela terminó golpeada, la montaron en una guagua y la tuvieron retenida hasta casi las 12 de la noche, cuando la liberaron lejos de su casa.

“El segundo día fui y pude presenciar la vista oral. Hubo muchos agentes que declararon contra los jóvenes. Pero lo que más me impactó fue que todos dijeron que a ellos no les dieron órdenes de llevar armas de fuego a la manifestación, cuando yo tengo videos de los policías disparando, dando golpes y tirando piedras”.

Durante las últimas semanas la propaganda del régimen de La Habana ha utilizado a madres y familiares de detenidos y procesados por las masivas manifestaciones del pasado 11 y 12 de julio de 2021 para limpiar su imagen.

Tanto en la prensa impresa como en la televisión nacional han salido madres a limpiar la cara del gobierno, y a darles la razón por juzgar a sus hijos.

“Le pido yo como madre disculpas por su error, que lo dijo públicamente y me lo dijo a mí también… que lo disculpara. Yo pido disculpas al país y a todos los medios. Fue algo que cometió sin él saber en lo que se estaba metido”, dijo Eudanis Campos Ramírez al oficialista Canal Caribe.

Asimismo, Regla Yolanda González Colón, madre de uno de los cientos de acusados por participar en las protestas aseguró ante las cámaras que “no hay que intentar nada contra la Revolución. No hay que tirar piedras, no hay que agredir a la población ni a los Policías. Pero ellos lo hicieron por embullo”.

