Embarazadas en Cuba sin tabletas prenatales por falta de vitamina C

MADRID, España.- La crisis de medicamentos en Cuba durante el 2022 se ha agudizado con respecto al 2021, dijeron directivos del Grupo Empresarial BioCubaFarma.

Según el presidente de BioCubaFarma, Dr. C. Eduardo Martínez Díaz, esta situación se debe fundamentalmente a la falta de materias primas para producir los medicamentos.

Mientras que la escasez de materias primas se da por “no contar con el financiamiento necesario y oportuno para adquirirlos; la existencia de un déficit mundial de algunas materias primas y materiales de uso farmacéutico; y afectaciones en la logística internacional debido a la COVID-19”, entre otros.

Cuba no cuenta en estos momentos “con las materias primas y materiales para producir, lo que representa el 94 % de las faltas. A veces, falta un solo componente y no se puede producir. La otra causa son las paradas en las plantas de producción por roturas o mantenimiento”, precisó Martínez Díaz durante la transmisión del programa oficialista Mesa Redonda, correspondiente a este miércoles.

Así como mencionó que hay materias primas que se necesitan para varios medicamentos. Por tanto, si faltan, afectan a un grupo de productos.

En este sentido, la vicepresidenta de BioCubaFarma, Tania Urquiza Rodríguez, indicó que los medicamentos genéricos, del cuadro básico, tienen entre cinco y 20 componentes en su formulación: “Son materias primas obtenidas a partir de síntesis química; por tanto, la mayor parte de estas materias primas no se prefabrican en Cuba, prácticamente todas se importan”.

Tras señalar que hay un grupo de medicamentos que no se están fabricando, porque se ha agudizado la escasez de materias primas en el mundo, y porque faltan uno o varios componentes, mencionó a las embarazadas entre el sector afectado por esta situación, ya que no se están produciendo en el país las tabletas prenatales ni el ácido fólico debido a la falta la vitamina C.

Según la titular, “se han tomado medidas para enfrentar la situación tan compleja”, algunas medidas “operativas, otras con efecto a mediano y largo plazo, y otras que ya estaban implementadas, pero sobre las que ahora hay un mayor control, con el objetivo de minimizar el tiempo de arribo de las materias primas al país y disminuir las afectaciones en el sistema nacional de salud”.

Sin embargo, en contraste con toda esta explicación gubernamental sobre la crisis de medicamentos que afecta a los cubanos, recientemente el asesor de BioCubaFarma, Agustín Lage Dávila, indicó que el Grupo Empresarial se ha mantenido exportando sus productos a 73 países durante los últimos años.

[embedded content] [embedded content] [embedded content]

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.