Emilio Frías, “El Niño”, denuncia maltrato en hospital de La Habana: “Esto es una falta de respeto”

MIAMI, Estados Unidos. – El música y cantante cubano Emilio Frías denunció este sábado el maltrato del que fue víctima junto a su novia en el Hospital Ortopédico Docente Fructuoso Rodríguez, ubicado en el Vedado habanero.

En una transmisión vía Facebook Live, “El Niño”, como se le conoce popularmente, relató que fue al centro médico buscando asistencia por una luxación que sufrió su pareja en el dedo de una mano. Sin embargo, no recibió la atención que esperaba.

“Llegamos a este mismo hospital. El doctor que nos atendió fue un extranjero, que nos atendió con el celular en la mano, escribiendo, hablando, jugando, no sé qué estaba haciendo”, explicó el artista.

[embedded content] [embedded content]

Tras la mala atención recibida por el doctor de turno, Frías y su novia debieron esperar 15 minutos por una radiografía. Según “El Niño”, el encargado de realizar la placa era “un tipo” que no ocultó su molestia ante el correspondiente trámite.

Los sucesos obligaron al artista a solicitar la presencia de las autoridades del hospital, pero el maltrato continuó.

“Estoy preguntando quien está a cargo del centro y viene una mujer con tremenda mala forma, con tremenda mala onda… Esto es una falta de respeto, una falta de respeto grave. Para rematar, al terminar me dijeron que no había yeso. Entonces para que me mandan a ponerle un yeso si aquí no hay yeso”.

“Frías dejó claro que hubo maltrato desde el principio hasta que llegó la directora del centro. Tremendo maltrato”, añadió.

El artista también refirió que al retirarse de la instalación una trabajadora le dijo que fuera a quejarse a la Plaza de la Revolución.

Durante los últimos meses se han multiplicado las denuncias contra el sistema de Salud Pública de Cuba, cuyos hospitales se encuentran colapsados por causa del rebrote de COVID-19 que atraviesa la Isla.

A finales de junio, el camillero Omar Ortega, trabajador del hospital Roberto Rodríguez Fernández, de Morón, Ciego de Ávila, aseguró que había pacientes durmiendo en bancos y colchones de espuma en el suelo, incluyendo niños y ancianos, a la espera de someterse a pruebas PCR para confirmar o descartar si están contagiados con el coronavirus.

Días antes, la activista cubana Dairis González Ravelo también había denunciado los protocolos de salud empleados en ese territorio para el tratamiento de pacientes sospechosos y positivos.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.