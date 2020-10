España niega asilo político a un cubano en Aeropuerto de Barcelona

MIAMI, Estados Unidos. – El Gobierno Español negó el asilo político al cubano Luis Carlos Falcón Moreno, un exdibujante del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) cuya esposa e hijo radican en el país ibérico.

De acuerdo con Radio Televisión Martí, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior de España desestimó la petición del cubano porque “no se cumplían los requisitos” establecidos para otorgar el beneficio.

Actualmente, Falcón Moreno permanece bajo custodia en sala de detenidos del Aeropuerto Barcelona-El Prat, a la espera de ser trasladado a “otra instalación” en ese mismo centro.

El hombre, de 35 años, alega que salió de Cuba hace cinco años “huyendo de la dictadura”, que le hostigaba con frecuencia y le impedía trabajar legalmente debido a sus ideas políticas.

Antes de arribar a España, el exempleado del ICAIC había transitado por Rusia, Georgia y Turquía.

“Tuve que salir de Cuba. Gracias a un familiar pude escapar hacia Rusia hace cinco años porque en Cuba no tenía vida, estaba muerto en vida. En Rusia me busqué la vida. Traté de llegar a Europa, pero no pude. Me quedé sin dinero, tuve que vivir en la calle. Y a partir de ahí comencé mi historia, conocí a mi esposa…tuvimos un hijo”, relató el joven.

Falcón Moreno indicó que, pese a residir por un tiempo en Georgia y en Turquía, en ninguno de los países consiguió regularizar su estatus migratorio.

Según comentó a Radio Televisión Martí, las autoridades españolas cuestionaron que hubiese no hubiese elegido a Rusia para solicitar asilo político.

“Rusia no da asilo a los opositores cubanos, por eso no lo hice”, dijo Falcón Moreno a los funcionarios ibéricos.

Aunque la negativa de las autoridades migratorias “agota la vía administrativa”, el cubano todavía puede interponer “un recurso ante los tribunales” españoles para que examinen su petición de asilo.