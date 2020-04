España no considera a Cuba un país en crisis, denuncia activista

MIAMI, Estados Unidos.- Yanelys Núñez Leyva, una activista cubana que espera desde hace un año en España su solicitud de asilo, aseguró a Radio Televisión Martí que el país europeo no considera a Cuba un país en crisis, contrario a Venezuela, por ejemplo.

Según Martí Noticias, en el primer trimestre de 2020 un total de 542 cubanos han solicitado asilo político en España, sin embargo, las autoridades de ese país solo concedieron el estatus de refugiado a cuatro cubanos y a un venezolano.

En este sentido, aunque no calificaron para asilo, España otorgó residencia por razones humanitarias a 16 000 venezolanos.

“Cuando hice la solicitud de asilo en Madrid, lo primero que me dijeron es que Cuba no estaba considerado un país en crisis, así que debía estar atenta a que el resultado no fuese satisfactorio. Fue algo que me asombró, porque soy activista y sé en las condiciones en las que se trabaja y vive en Cuba”, relató a Martí Núñez Leyva.

Según datos oficiales, reza la nota, las residencias humanitarias son concedidas como medida alternativa para los que solicitan asilo y no logran obtenerlo, y Núñez Leyva asegura que la mayoría de los solicitantes cubanos no cumple los requisitos legales par ello, aunque “se les trata de modo distinto a los venezolanos”.

“Hay personas que han llegado, pero no tienen un historial de activismo, como la mayoría de los cubanos, porque hay mucho miedo allá. No tienen basamento legal para poder quedarse en España, a diferencia de los venezolanos, a los que sí les dan automáticamente la ayuda humanitaria”, dijo la activista cubana a Martí.

“La principal diferencia es que se ha naturalizado una dictadura”, agregó, debido a la presencia de empresas españolas en Cuba.

Cuba es el séptimo país en la lista de solicitantes de asilo en España, Venezuela y Colombia están a la cabeza, con 12 000 solicitudes, según datos del Ministerio del Interior.