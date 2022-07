Esposa de manifestante herido el 11J: “la niña vive traumada y no puede ver a un policía”

Esposa de manifestante herido el 11J: “la niña vive traumada y no...

MIAMI, Estados Unidos.- Desde Cárdenas, en Matanzas, Marbelis Vázquez Hernández, esposa de uno de los manifestantes del 11 de julio (11J) en ese municipio, denunció la situación de su familia luego de que un tribunal del régimen negara el recurso de apelación, solicitado hace seis meses.

Daniel Joel Cárdenas, sentenciado a 15 años bajo los supuestos delitos de desorden público y atentado, fue detenido violentamente tres días después de las protestas por uniformados de tropas especiales.

Los militares ingresaron a su casa y lo hirieron de un disparo en la cabeza, luego, en el piso, fue golpeado en el tórax y la espalda. Todo ocurrió, según ha contado su esposa y reza en los videos subidos a redes sociales, delante de sus hijos pequeños.

Marbelis contó a CubaNet que hace unos días el abogado la llamó para decirle que habían denegado el recurso. “Llevábamos seis meses esperando, desde el 9 de enero que yo apelé. Ahora el abogado me dice que bajaron los papeles y que habían negado el juicio de apelación”.

“Yo pregunté por qué le daban la oportunidad de apelar, pero el abogado me dijo que no habían dado una justificación, y que se mantenían los años de condena para cada uno de los que fueron juzgados”.

A Daniel Joel le pedían inicialmente 32 años de cárcel, que terminaron siendo 15 en el juicio. Sin embargo, aseguró Marbelis, en la audiencia no pudieron probar que él haya hecho nada de lo que se le acusa.

“En el mismo juicio se mostró el video con el que se le acusa de sabotaje, y se ve que cuando él llega al lugar del hecho ya la cristalería de la tienda estaba rota”.

La esposa de Daniel contó que el abogado los ha ayudado mucho, “lo defendió en el juicio hasta donde lo dejaron, porque incluso lo regañaron. Y ahora me dice que 20 años de carrera han sido en vano, porque así no puede ejercer su carrera, me dijo que él ´no esperaba esto´”.

Sobre cómo su familia ha lidiado con la situación Marbelis asegura que en su vida va a olvidar algo así. “Tuvimos incluso que irnos de esa casa donde vivíamos, porque la psicóloga me dijo que era la única manera de que la niña olvidara un poco, no del todo, el trauma causado”.

La niña pequeña de Marbelis y Daniel no ha superado lo que vivió en su casa cuando decenas de uniformados llegaron e irrumpieron en su vida.

“Vive traumada y no puede ver a un policía, cada vez que vamos a una visita o ve un policía me dice: mamá mira, ese policía mató a mi papá. Yo trato de explicarle que él no está muerto, pero ella sabe y lo dice, que a su papá le dieron un tiro en la cabeza”.

Marbelis denunció además que su esposo está enfermo en prisión, no sabe si es un catarro común o un virus. “No se le quita la fiebre y no tienen atenciones médicas ninguna, la comida pésima, incluso dicen que durante la semana le han dado carnes podridas”.

