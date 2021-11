Esteban Lazo: ¿presidente de la Asamblea Nacional o maestro de ceremonias?

LA HABANA, Cuba.- No sé de dónde salió su nombre. Me he estado preguntado si sus padres, cuando nació el niño, buscaron en el Santoral católico para ponerle nombre como era común en la Cuba que lo vio nacer; ¿y quién se atrevería a dudar que su designación tenga algo que ver con aquel Esteban que hizo un discurso larguísimo, lapidario, contra los judíos que lo condenaron, que lo lapidaron luego? ¿Será que se iluminaron sus padres con ese santo para nombrar al bebé recién nacido, como sucedía en Cuba hace ya tiempo, Esteban Lazo?

¿Será que esos padres lo llamaban, en la intimidad de la casa, “Estebita”, y Esteban cuando se portaba mal, cuando daba una perreta porque no quería ir a la escuela, y también cuando comprobaban que era incapaz de aprender las tablas de multiplicar? ¿Será que lo soñaron como un gran retórico…? El caso es que al niño lo llamaron Esteban, y heredó de su padre el Lazo que le enlazó la lengua, haciendo que su dicción fuera un desastre, como su retórica.

Si fueran ciertas mis sospechas, si la inspiración llegó a sus padres desde el Santoral católico, si lo imaginaron locuaz y exhibiendo una gran facundia, se equivocaron. Pero, aun así, el hijo subió alto, quizá mucho más de lo que presumían los padres. Tan alto fue su salto, tan “esplendente”, que consiguió un podio altísimo en la política cubana. El hijo llegó a la Asamblea Nacional, y allí lo convirtieron en presidente, aunque todavía no reconozcamos las razones que provocaron tal distingo.

Y Esteban sirvió para que se cumpliera con esa cuota de hombres y mujeres de piel negra en el gobierno. A Esteban lo puso allí su melanina. Y si alguien lo dudó alguna vez habría bastado con sentarse frente al televisor en estos días en los que estuvo sesionando esa “Asamblea Nacional” que responde y se subordina, según los comunistas, al poder del pueblo. Si usted, que ahora me lee, hubiera dedicado unas horitas a mirar esa asamblea me daría la razón sin dudarlo ni un segundo.

Y es que Lazo, el presidente de la tal Asamblea, ni siquiera leyó el informe. Esta vez lo hizo la vicepresidenta, una mujer que se formó como abogada, y con quien estudié en esas enseñanzas a las que llamamos secundaria y preuniversitaria, y que tampoco goza de algún carisma, pero que también es buena en eso de la subordinación. Lo que si es cierto es que tiene mejor dicción que el “presidente” de la Asamblea, y es menos fea, y parece que no es tan bruta.

Si algo distingue a ambos es la genuflexión, pero eso tampoco es nuevo, porque ya sabemos muy bien que todo el aparato de gobierno en la isla está compuesto por una recua de individuos genuflexos, de adoradores y adoratrices de quien ocupe el más alto de los sillones del poder; y da lo mismo que se llame Fidel Castro, Raúl Castro, o Díaz-Canel.

Esteban es un maestro de ceremonias, Esteban es una especie de jefe de tráfico. Esteban Lazo, durante todas las sesiones de eso a lo que llaman, equivocadamente, el más alto órgano de gobierno, no hizo otra cosa que otorgar la palabra: “Doy la palabra a Fulanita de tal”, “doy la palabra a siclano”, doy la palabra a esperancejo ¿Y entonces que es el presidente de esa Asamblea Nacional del Poder Popular más allá de una figura decorativa, más allá de un jefe de trafico de terminal de ómnibus?

Esteban es un truco, es una farsa. Esteban Lazo ni siquiera participó de los debates, no hizo ningún pronunciamiento. Esteban nos debe su parecer sobre esos asuntos que el poder comunista califica de “medulares”. La Asamblea fue una puesta en escena, y él su maestro de ceremonia, el tipo que otorga la palabra, el que advierte que llegó la hora de almorzar, que la sesiones recesan hasta la tarde o hasta el día siguiente.

Esteban Lazo ni siquiera nos lleva por los caminos de la seducción, una “seducción” como esa en la que se empeñó Fidel Castro, aunque fuera una seducción que terminó embobeciendo a muchos y a la que Jean Baudrillard consideraba como “una estrategia del diablo”. Lazo no usa artificios seductores, y no porque se lo proponga, Lazo no tiene artificios, y no porque sea sincero, sino porque no tiene agudeza, porque no es perspicaz, porque, en fin, no tiene cacumen.

Y es triste tener conciencia de que ese que dirige el órgano de poder del país, al menos eso dicen los comunistas, es solo un florero, un cántaro de barro, una figura decorativa. Es horrible que un hombre que no sabe articular, que apenas puede discernir, acceda a ese podio, únicamente para otorgar la palabra según el orden de los reclamos. “Ahora le toca el turno al delegado por la provincia tal”, “concedo la palabra al compañero ´mascual´”, y todo porque es un hombre negro, porque es un hombre fiel a sus empleadores, aunque no sirva para otra cosa que no sea otorgar la palabra a uno u otro en medio de una asamblea.

ARTÍCULO DE OPINIÓNLas opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

