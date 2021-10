Expulsan de su puesto de trabajo como profesor universitario a un miembro de Archipiélago

MIAMI, Estados Unidos. – El ingeniero químico David Alejandro Martínez Espinosa fue expulsado de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, denunció este martes el joven profesor, integrante del Grupo Archipiélago.

La rectora de dicha casa de altos estudios también suspendió la categoría docente de Martínez Espinosa, quien informó sobre su expulsión en un extenso post de Facebook, donde incluyó fotocopias del documento oficial que le fue entregado.

Según la resolución 109 de 2021 de la universidad cienfueguera, el motivo de la suspensión de la categoría docente de Martínez Espinosa y su despido se deben a sus cuestionamientos en redes sociales “en contra del proceso social cubano de naturaleza laboral, social y política” y sus manifestaciones de “abierto desafío y crítica” al sistema político cubano.

“Se aprecia evidente recrudecimiento en sus ataques contra la revolución cubana y los valores que esta promulga, haciéndose eco de falsas noticias sobre el escenario cubano actual y de sus dirigentes e incitando a la juventud cubana a una confrontación directa en contra de nuestro proceso social. Mediante sus expresiones públicas se define su pérdida de ideología en la revolución cubana lo que ha conducido al deterioro paulatino de su ejemplaridad y su condición como profesor instructor universitario”, reza el documento oficial.

En ese sentido, el profesor pidió a la rectora de la universidad cienfueguera que aludiera a “una sola de las supuestas mentiras” que ha publicado. “Ella mencionó mi crítica al sistema político cubano y a los dirigentes de la Revolución. Respondí que considerar negativa la gestión política de los dirigentes no es hacerse eco de fake news, sino que es mi opinión sobre esa cuestión, la cual con todo derecho puedo manifestarla por escrito y oralmente ante quienes yo considere oportuno”, defendió el joven.

“Me cuestionó porque yo incitaba a las personas a marchar el 15N desde mi perfil de Facebook, y yo le respondí que era un derecho que nadie podía negarnos”, agregó Martínez Espinosa.

“Cuando me comunicó la noticia de que me había reunido para revocarme la categoría docente de profesor instructor, yo le dije que ese solo hecho era una prueba irrefutable de lo que ella llamaba fake news, a saber, del carácter dictatorial del régimen cubano que hacía depender la ejemplaridad de un profesor de la ideología política que defiende”.

“Le argumenté una vez más, como en el interrogatorio que me hizo en marzo pasado, que en mis clases no hablo de política a mis estudiantes, y ella me repitió que los profesores cubanos debido a que trabajamos en una universidad pública (sic!!!!) debemos acogernos a los ‘valores’ del sistema socialista y quienes no lo hagan no pueden ejercer la docencia”.

“Me dijo que yo podía seguir trabajando como ingeniero, pero como profesor no, que yo con mi posición ideológica no puedo formar estudiantes. Me aseguró que ella estaba cumpliendo su función doble: por ser comunista y por ser la rectora. Y en efecto, ella no es más que el instrumento de la dictadura para reprimir a un profesor que no es comunista”.

Martínez Espinosa considera que la medida de su expulsión fue tomada por la Seguridad del Estado “a través de la fachada de la institucionalidad universitaria”.

Finalmente, Martínez Espinosa denunció “la injusticia del sistema socialista cubano que priva del sustento a un ciudadano de bien, por el leso crimen de criticar el gobierno de su país o lo que es peor todavía, por pretender salir a manifestarse cívica y pacíficamente para exigir el fin de la violencia, el acoso laboral, la libertad de los presos políticos y la instauración del diálogo nacional entre todos los cubanos”.

En más de 60 años de castrismo, ha sido común que el régimen expulse de las universidades tanto a estudiantes como profesores que no se adhieren a la ideología comunista, como la joven Karla Pérez González y la profesora Omara Ruiz Urquiola, entre varias decenas de docentes y educandos.

En declaraciones a El Toque, Martínez Espinosa aseguró que recurriría al órgano de justicia laboral de base, como primera instancia de apelación, y que llegaría hasta el último recurso por ser víctima de discriminación por motivos políticos y no profesionales. “Esto es lamentable, es la barbarie contra la civilización; vencerán, pero no convencerán”, aseveró.

