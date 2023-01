Fallece Tony Madrigal, fundador de la Asociación Nacional de Educadores Cubano-Americanos

MADRID, España.- José Antonio Madrigal, fundador de la Asociación Nacional de Educadores Cubano-Americanos (NACAE, por sus siglas en inglés), falleció el pasado 28 de diciembre en Estados Unidos.

Sus restos estarán expuestos este jueves 5 de enero en la Funeraria Maspons de Florida, de 9: 00 a 11:00 de la mañana. Mientras que el cortejo fúnebre saldrá de Maspons a las 11:00 de la mañana hacia la Iglesia Católica de Saint Kevin. Su cuerpo será sepultado en el Cementerio Miami Memorial Park, informó NACAE a través de un comunicado.

Tony Madrigal fue presidente y miembro de la Junta Directiva de NACAE. También fue Profesor Emérito de Auburn University en Alabama, donde dirigió la Facultad de Idiomas Extranjeros y Literatura.

Entre sus publicaciones se encuentran New Historicism and the Comedia: Poetics, Politics and Praxis (1997).

“NACAE ha perdido uno de sus más fieles pilares”, expresó la prestigiosa institución cubana en el exilio. Así como transmitió sus condolencias a amigos y familiares de Tony Madrigal.

La Asociación Nacional de Educadores Cubano-Americanos (National Association of Cuban-American Educators, NACAE) fue fundada en 1990 como una organización sin fines de lucro.

Entre sus objetivos tiene representar en los Estados Unidos y Puerto Rico los intereses de los educadores cubano-americanos en todos los niveles (desde el primario hasta el universitario) y en todas las disciplinas.

Además, destaca y divulga los logros académicos de estos educadores y contribuye a la preservación de la cultura cubana en todos sus aspectos.

