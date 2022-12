Felicia Mesa, una boxeadora profesional antes de la Cuba castrista

MADRID, España.- Una de las pocas boxeadoras que pudo pelear en este deporte a nivel profesional en Cuba es Felicia Mesa, y lo hizo antes de la llegada al poder de Fidel Castro.

Felicia nació en Santa Isabel de las Lajas, Cienfuegos, en 1918, pero cuando tenía solo seis meses su familia se mudó a Sagua la Grande, Villa Clara, donde se le conoce como “Fela Mesa”.

En los años 50 la pugilista compitió alrededor de 15 veces en el boxeo profesional. Era conocida como “la pantera sagüera” y muy elogiada por su potente jab que le permitió ganar varios combates.

En entrevista con On Cuba, Felicia Mesa explicó sus inicios en este deporte. Cuando tenía unos 20 años y pocos recursos económicos, leyó una convocatoria para boxear en el periódico La América deportiva. Ella, que no había boxeado nunca, fue la única que se presentó de Sagua la Grande.

Desde ese momento tuvo como entrenador al sagüero Manolo Yánez. También la entrenó el apodado “Panterita”, y de ello derivó su sobrenombre “la pantera sagüera”.

Sobre su primera pelea, en la que cayó frente a Silvia Hernández, relata que contra ella solo perdió un combate, “porque cuando eso no sabía”.

“Después aprendí y no perdí más ninguna. En la primera me tumbó una muela del tiro. ¡Claro, la muela ya estaba enferma! Llegó la revancha y contra ella después tuve siete peleas, y no perdí más ninguna. Pero Silvia no era fácil, su marido era boxeador profesional, el conocido Lino García, y la tenía bien entrená”, relató la longeva mujer.

Además, se enfrentó a Eladia Tondike, Gilda Meli, la “Diosa de ébano” y “la tarzana chilena”.

Después de 1959, con la prohibición del boxeo femenino y el deporte profesional en la Isla, muchos atletas decidieron emigrar y otros se pasaron al amateur. Felicia Mesa decidió dedicarse a la agricultura, donde ya había trabajado de muy joven.

