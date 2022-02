Frederich Cepeda se manifiesta contra las recientes sanciones a peloteros cubanos

MADRID, España.- El reconocido pelotero cubano, Frederich Cepeda, se manifestó contra las recientes sanciones a los jugadores Alexis Varona Núñez, de Sancti Spíritus, y Andrés Hernández Díaz, de Industriales.

En declaraciones a la periodista Elsa Ramos, del medio oficialista Escambray, señaló su inconformidad con la prohibición a la libertad de expresión impuesta a los deportistas.

“No estoy de acuerdo con eso de que no pueda tener libertad de hablar con una persona sin poder defenderme porque tengo cultura para hacerlo. Soy figura pública y cuando se acabe la Serie Nacional, ¿qué hago? ¿Me escondo en mi casa?”, cuestionó el jardinero espirituano.

Cepeda explicó que en conferencias de prensa internacionales “están todos los medios y hacen preguntas mucho más agresivas de lo que ha sucedido ahora y uno las tiene que responder con su criterio”.

Ante esta situación de censura, manifestó “tener mucha preocupación”.

“En Granma no le di una entrevista a un señor que siempre está con la televisión. El año pasado concedí entrevistas, como hago siempre con todas las personas que me las piden. Pero, ¿qué pasa? En el mundo que estamos viviendo hoy se cogen entrevistas de diferentes lugares, hay periodistas que escriben para un periódico o un medio cubano y mañana ya no lo hacen o lo hacen para dos medios; ese no es asunto mío, cada cual hace de su vida lo que quiere, son personas que además de ser periodistas han creado una amistad con uno como figura pública”, argumentó Cepeda.

Se refirió además a la “incertidumbre” sobré qué decir y qué no, y a quién.

“En el Reglamento habla de los medios oficiales, pero tú misma, Elsa, estás hoy aquí y mañana con otro nombre puedes escribir para otra página y es la misma entrevista que te di, y en lo que todo se aclara, estoy en un problema, u otros atletas lo están, como les ha pasado”, dijo a la periodista de Escambray.

Por su parte, Elsa Ramos indicó que “en pleno siglo XXI, donde las tecnologías e Internet imponen nuevos modos de comunicación y relaciones entre los seres humanos, suena desfasada una sanción a peloteros por relacionarse con medios no acreditados”.

Ramos señaló además que la pelota cubana “tiene que aprender a convivir con los cánones de la comunicación y la información de este siglo”.

“¿Qué tendría que esconder un espectáculo tan público como la pelota y que pueda publicarse, como ha sucedido, por medios acreditados u oficiales, como nos dicen, y otros que no lo son?”, agregó.

El pasado 17 de febrero, trascendió la noticia de la suspensión durante cinco partidos (reducida luego a tres) de la actual Serie Nacional a los peloteros Andrés Hernández Díaz y Alexis Varona Núñez.

Hernández Díaz fue sancionado por un video promocional de 5 segundos para la página de Facebook “Por la Goma” y Varona Núñez había intercambiado mensajes con dicha página.

La Comisión Nacional de Béisbol consideró que debían ser sancionados según “lo establecido en torno a las relaciones con medios no reconocidos por las autoridades cubanas”.

El comentarista deportivo Yasel Porto denunció que estas medidas no solo iban “en contra de la libertad de cada quien, con el argumento de un reglamento extremista, sino que atentaban contra el béisbol cubano”.

“Cada cual tiene el derecho de estar, pensar y decir lo que entienda, mientras no caiga en una falta de respeto o ética nadie tiene el derecho de impedirlo. (…) Después nos quejamos cuando se va la gente, y les decimos lo que sea, pero no entendemos que a muchos nos han llevado a la emigración en contra de nuestra voluntad. Habemos muchos que no estamos en Cuba y no precisamente porque nos dé la gana a nosotros”, dijo el especialista en béisbol, quien actualmente reside en Estados Unidos y había sido expulsado de la televisión cubana en 2019 por sus opiniones críticas sobre el estado de la pelota en el país.

