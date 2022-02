Funcionario cubano dice que los canadienses no tienen la libertad de escuchar a Buena Fe

MIAMI, Estados Unidos. – Tras la cancelación de los conciertos del grupo Buena Fe en Canadá por razones de bioseguridad, un funcionario del régimen cubano sugirió que los canadienses no tenían “la libertad de escuchar en su país” a la agrupación.

“Si los canadienses no tienen la libertad de escuchar en su país a un grupo musical exitoso y talentoso allí reconocido, pueden disfrutar esa libertad cuando visiten Cuba, país vacunado, saludable, libre y seguro”, escribió en Twitter el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos F. de Cossío.

El tuit del vicecanciller apareció en respuesta al de otro funcionario del régimen cubano, Enrique Villuendas. “Muy digna la actitud del dúo Buena Fe: Si no pueden entrar en Canadá porque ese gobierno no reconoce las vacunas cubanas, pues no van. No quieren ponerse otras. Confían en nuestros científicos. La fuerza de un país, más que en las vacunas, está en la dignidad de su gente”.

El pasado viernes el teatro canadiense The Opera House canceló los conciertos de Buena Fe previstos para mayo en las ciudades de Montreal, Toronto y Edmonton. De acuerdo con un comunicado de la institución, “todos los extranjeros que entren al país deben tener una vacuna aceptada por Canadá para poder ingresar por la frontera, y Buena Fe aún no tiene este requisito”.

Tanto Israel Rojas, el vocalista de Buena Fe, como Yoel Martínez, el guitarrista de la agrupación, y el resto de los integrantes de la banda solo han recibido las “vacunas” contra la COVID-19 desarrolladas en Cuba y que aún no cuentan con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de otro ente científico independiente.

“Nosotros estamos vacunados con nuestras vacunas y… aquí estamos, felices de estar vacunados con esas vacunas y creemos que no necesitamos vacunarnos con otra vacuna para ir a ningún lado”, dijo Martínez en un video difundido en las redes sociales del grupo.

Antes de que trascendiera la noticia de la cancelación de los conciertos de Buena Fe, ya cubanos residentes en Canadá habían creado una petición en la plataforma Change.org, en la que solicitaban que fueran suspendidas sus presentaciones.

“Estos eventos han despertado la indignación de la comunidad de cubanos residentes en Canadá”, reza la petición. “La razón de tanta indignación es que el director de esta agrupación, Israel Rojas, es un firme vocero de la dictadura cubana y ha apoyado los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de la Habana contra el pueblo de Cuba”.

“Los cubanos libres de Canadá no queremos que estas personas propaguen su mensaje de odio en nuestras queridas ciudades”, agrega el grupo de cubanos residentes en el país norteamericano.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.