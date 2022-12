Guardia Costera suspende búsqueda de migrantes cubanos desaparecidos tras naufragio

MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas de inglés) suspendió este miércoles la búsqueda de los nueve migrantes cubanos desaparecidos tras el naufragio que se produjo el pasado fin de semana en las costas de Palm Beach (Florida).

“La USCG suspende la búsqueda de las nueve personas desaparecidas en Lake Worth Beach en espera de nueva información”, dijo la entidad a través de la red social Twitter.

La publicación precisa que los equipos registraron 2 485 millas sin advertir señales del naufragio.

#Final @USCG suspends search for the missing 9 people off Lake Worth Beach pending new information. Crews searched 2,485 miles with no signs of distress.

