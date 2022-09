Huracán Ian alcanza categoría 3 próximo a tocar tierra en Cuba

MADRID, España.- El huracán Ian alcanzó categoría 3 en la madrugada de este martes, muy próximo a tocar tierra en el oeste de Cuba.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NCH, por sus siglas en inglés), Ian se desplaza con vientos de 185 kilómetros por hora y estaba situado a 50 millas (80 km) de la provincia de Pinar del Río.

El NHC señaló que se espera un fortalecimiento rápido este martes y alertó de “impactos significativos de viento y de marejada ciclónica” en esta región de la Isla.

2:30 AM EDT 9/27 Update: Hurricane #Ian strengthens into a major hurricane. A tropical cyclone update has been issued. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/clUcNw5cBF

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 27, 2022