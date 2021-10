Integrante de Archipiélago habla sobre expulsión de universidad en Cienfuegos: fue una decisión “puramente política”

MIAMI, Estados Unidos. – El ingeniero químico David Alejandro Martínez Espinosa, quien fuera expulsado de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por sus vínculos con el grupo Archipiélago, reveló detalles del procedimiento utilizado en su contra por las autoridades de ese centro docente.

Martínez Espinosa aseguró que las autoridades tomaron la decisión de separarlo debido a su activismo en redes sociales y a su intención de participar en la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre.

“A raíz de mi acercamiento al grupo Archipiélago y, sobre todo, de mi deseo de participar en la marcha cívica del 15 de noviembre y mi activismo en redes sociales, la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas, Arelys Falcón Hernández, me citó el día 19 de octubre y me retiró la categoría docente de profesor instructor y de esta forma ya no tenía derecho a ejercer la docencia en la universidad”.

Para el ingeniero, se trata de una decisión meramente política que la dirección de la Universidad de Ciencias Médicas intentó justificar de diferentes formas.

De acuerdo con la resolución 109 de 2021 de la universidad cienfueguera, el motivo de la suspensión de la categoría docente de David Alejandro Martínez Espinosa y su posterior despido obedecen a sus cuestionamientos en redes sociales “en contra del proceso social cubano de naturaleza laboral, social y política” y sus manifestaciones de “abierto desafío y crítica” al sistema político cubano.

Tras integrarse a Archipiélago, el exprofesor también había intensificado la denuncia por la situación de los presos del 11 de julio, muchos de ellos condenados sin garantías procesales solo por haberse manifestado de forma pacífica.

Aunque no puede asegurarlo, Martínez Espinosa señala que es probable que detrás de su separación de su puesto laboral hayan estado instancias superiores, como la Seguridad del Estado.

