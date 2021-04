Israel Rojas sobre huelga de Luis Manuel Otero: “ese performance es humo”

LA HABANA, Cuba.- “Ese performance es humo y lo que están comprando es humo. He decidido que no le voy a prestar atención a eso; esta temática no va a formar parte de mi diversidad humana”, dijo hoy Israel Rojas, integrante del grupo musical Buena Fe, en entrevista online con el realizador cubano Ian Padrón.

En un inicio, Padrón preguntó a Rojas sobre su carrera musical pero, por petición de los usuarios, giró la entrevista entorno a los recientes sucesos en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en donde su líder, Luis Manuel Otero Alcántara, lleva a cabo una huelga de hambre y sed desde hace varios días exigiendo el levantamiento del cerco policial que le mantienen hace casi un mes y la devolución o indemnización de sus obras.

Al respecto, opinó que no estaba de acuerdo con el allanamiento a no ser que se tuviera una orden judicial para hacerlo: “todos tienen derecho a opinar y a decir lo que crean, y también a asumir las consecuencias (…). Nadie puede ser juzgado por sus ideas sino por sus acciones, si esas acciones constituyen delito, debe ser juzgado”.

Aunque dijo no ser un especialista en el tema, considera que lo que está haciendo Luis Manuel Otero Alcántara y el MSI “no está teniendo un impacto positivo en los cubanos”, es “un performance para vivir de eso y no de su obra”. Dijo igualmente que ese tema no era una prioridad para él, aunque le deseaba a Otero Alcántara “todo lo mejor del mundo (…), ojalá que no le pase nada”.

Rojas declaró además que considera que los medios independientes manipularían sus declaraciones: “no siempre son veraces (…), casi siempre publican mensajes distorsionados (…), intoxican, muestran solo una parte de la realidad”.

Padrón le preguntó, teniendo en cuenta las diferencias generacionales, qué pasaría si fuera su hijo el que asumiera una posición como la de Otero Alcántara. Rojas respondió: “yo no voy a cambiar mis valores”. Poco después, afirmó ser justiciero, humanista y respetuoso del criterio ajeno, también de sostener una postura de izquierda: “siempre lo he sido y me voy a morir así”.

El entrevistador insistió en las campañas de linchamiento mediático que desarrollan los medios oficialistas cubanos contra los que piensan diferente y a quienes califican de mercenarios. Rojas declaró: “Es un verdadero sin sentido decir algo así, aunque hay gente que lo ha hecho”, es decir, ha desarrollado acciones por dinero.

“Mucha gente que opina en tu chat son compradores de humo, pero la realidad es diferente (…). Tú me dices que en Cuba, en 62 años, no se ha respetado el criterio ajeno; yo no lo creo así”, señaló.

En otro momento, manifestó molestia porque en Miami se “ha cerrado las puertas” al mercado musical.

Sobre la protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) el 27 de noviembre de 2020, a la cual asistió en un momento de la noche, opinó que siguió el suceso porque le pareció interesante, pero esos creadores, al poco tiempo, “se suicidaron con un grupo de demandas que el gobierno no iba a aceptar (…). Todo el que tenga un punto de vista que parte de la negación de la Institución o de imponer a la Institución, pues sencillamente va a chocar contra una pared”.

Ian Padrón encaró al artista en varias ocasiones, explicando algunas cuestiones con las que no concordaba; entre ellas las relacionadas con la plataforma 27N y la violenta detención de varios de esos jóvenes artistas el 27 de enero de 2021 frente al MINCULT: “La Institución no tenía una voluntad real de diálogo desde el inicio (…). Los que pensamos diferente amamos igualmente a Cuba”.

Sobre la sanción a los médicos cubanos que desertan en las misiones médicas en el exterior, a ocho años sin poder regresar al país, Rojas dijo que le parecía “injusta, excesiva, que castiga a la familia, no es humana”.

Rojas, quien recientemente presentó un tema que promovía las vacunas cubanas contra la COVID-19, sostuvo que estas tenían una gran posibilidad de éxito y que era lamentable que los grandes medios de prensa no hablaran de ello.

Padrón también le preguntó sobre el reciente destierro de la periodista cubana Karla Pérez, a quien el régimen cubano le impidió la entrada al país. Rojas consideró que eso fue “un error, no estoy de acuerdo con eso, todo cubano tiene derecho a entrar a este país (…). Quien haya tomado esa decisión conmigo que no cuente (…), eso fe una aberración”.

En cuanto a las confrontaciones con los Estados Unidos, Rojas hizo valoraciones, culpándolo de todos los graves problemas existentes en Cuba: “A mi juicio, este es un país bajo el asedio del gobierno de los Estados Unidos que por ley, la Ley Helms-Burton, establece y consagra la agresión a este país”, también bajo las medidas de Trump, que impuso “para asfixiarnos bajo una puta pandemia”.

Respecto a la democracia en Cuba, afirmó que “el pluripartidismo no es garantía de democracia (…); el pluripartidismo es la ventana que abriría la puerta al gobierno que nos adversa para lograr lo que hasta ahora no han logrado”. Por tanto, mostró conformidad con el partido único existente en Cuba.

