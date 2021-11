Jubilados en Cuba: engaños, magra pensión y altos precios

HOLGUÍN, Cuba.- “Tiene que tener calma. Se están analizando todos los casos a nivel nacional”, la respuesta dejó pasmada a Estela Pérez, una jubilada que escribió al Instituto Nacional de Seguridad Nacional (INASS). Ella reclama el pago íntegro de su pensión. Desde enero, según lo estipulado, debía cobrar 1 528 pesos, pero a punto de finalizar el año, todavía le pagan 1 105, un error de 423 pesos mensuales que no se subsana.

“El ministerio me pide calma y eso es muy cómodo para ellos que no les falta nada”, dice la señora que cuando leyó la respuesta sintió pesimismo, abandono y despreocupación del gobierno. Ha escrito a todos “los niveles” y hasta ahora su problema no está resuelto. No encuentra sosiego en medio de la indetenible y leonina subida de los precios de los productos básicos.

El incremento de las pensiones es una de las medidas de la Tarea Ordenamiento (TO), vigente desde enero de este año que fijó en un mínimo de 1 528 y en 2 100 pesos la pensión y el salario, respectivamente.

Sin embargo, la mayoría de los jubilados no han recibido el dinero fijado para su chequera. Las reclamaciones han escalado hasta llegar al Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS) y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). “Se ha cometido un error que será subsanado”, es una promesa institucional incumplida. Los pensionados sufren una visible afectación económica. Los precios de los productos de primera necesidad se han quintuplicado a causa de una galopante e indetenible inflación por el mal manejo gubernamental de la economía.

A esto se suma un errático trabajo y la desorganización en los bancos, reflejado en la tardía ubicación del dinero de la pensión en las cuentas bancarias asociadas a las tarjetas magnéticas, y largas e interminables colas de los pensionados que los obliga a estar horas de pie, bajo el riesgo de contagio de la COVID-19. Irregularidades y retrasos en la entrega de la chequera en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social completan el mal que aqueja a los jubilados cubanos.

La mala concepción de la Tarea Ordenamiento, la insensibilidad y la burocracia han sido aliadas.

Numerosas insatisfacciones obligaron a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, a abordar el tema en un espacio televisivo de la Mesa Redonda en el mes de mayo. Por oficio se daría solución a la situación y se completaría el pago con carácter retroactivo, fue la respuesta de Feitó Cabrera, pero hasta hoy persiste el problema.

Las viudas que viven solas, como Estela, llevan la peor parte. Ella se dirigió a la INASS municipal. “Me informaron que el 12 de febrero enviaron mis datos al ministerio y desconocían la razón del por qué no estaba solucionada mi afectación”. La respuesta no le satisfizo y después de gestionar la dirección electrónica de Virginia Marlén García Reyes, directora general del INASS, la jubilada le escribió a través del e-mail de su nieto. “Me pidió calma y paciencia después de cinco meses de espera y sin darme una fecha fija de solución. La píldora tranquilizadora fue que se me pagará retroactivo”, dice Estela, quien es una de las tantas viudas que está padeciendo por los errores del gobierno.

“No tienen en cuenta que trabajé 32 años y que ahora los precios han subido”, se lamenta Estela, que pone en dudas el repetido discurso gubernamental de que nadie quedará desamparado y que se atenderán a los más vulnerables. “Es todo una mentira y una propaganda política barata”, afirma.

Estela no ha encontrado apoyo institucional. “Pertenezco a un sindicato de jubilados, pero no me defiende. Solo me pide la cotización y mi participación en los desfiles”.

Cambio de método que trae dificultades

En 2008 se autorizó que las viudas se acogieran al importe de la chequera de su fallecido esposo en caso de que esta última fuera mayor. Ahora es diferente: se suman las dos chequeras.

Cuando en 2009 fallece el esposo de Gladis González, ella se acoge a la pensión de su esposo. Una decisión que ahora le trae dificultades. Para subir el importe de su chequera tiene que dejar de cobrar como viuda y hacerlo como trabajadora jubilada. “En la Mesa Redonda la ministra dijo que por oficio eso se arreglaría y se les pagaría a las viudas como trabajadoras, pero no se ha cumplido la promesa. En el INASS municipal me dijeron que a nivel nacional se ha beneficiado una minoría”, dice González.

Las dos afectadas coinciden en que estas incongruencias también son el resultado de la improvisación y apresuramiento en las medidas tomadas para aplicar la llamada Tarea Ordenamiento. En la oficina del INASS en Holguín hay desinformación: no atinan a responder preguntas elementales. “No sabían algo tan elemental como cuánto nos iban a pagar. No les pedí que realizaran un cálculo complejo. No sabían algo tan sencillo como cuál sería el importe de mi chequera. Es increíble”, comenta Estela.

Dice sentirse engañada. “Antes de aplicar la TO se dijo que capacitarían al personal, pero la realidad demuestra lo contrario. Están trabajando mal”, dice Estela, quien además considera que la TO se aplicó apresuradamente y con cabos sueltos; así como que se eligió en el peor momento para su puesta en práctica: en pleno auge de la COVID-19 y la agudización de las carencias.

Ante una evidente violación de lo establecido, Estela se pregunta: “¿a quién puedo demandar si los abogados también son del gobierno?, ¿quién cuida mis derechos?, ¿por qué demora tanto que nuestra voz sea escuchada?, ¿es otro fallo de la democracia en Cuba?”.

¿Afortunados?

Eliecer Velázquez es uno de los “afortunados” que ya recibe su pensión. Sin embargo, se siente insatisfecho: los 1 528 pesos de jubilación son insuficientes. Dice que se necesita más de tres nuevos salarios mínimos para cubrir sus necesidades. Además, su vecina, que nunca tuvo desempeño laboral, cobra como viuda una pensión similar. “Eso es injusto si se compara con los más de 40 años de trabajo que acumulé”, dice Velázquez.

Margot Fuentes, una jubilada del sector textil, siente disgusto con los 1 528 pesos que al fin recibe. “Soy licenciada en Contabilidad y Finanzas y mi vecina cobra la misma jubilación que yo, a pesar de que ella solo tiene un noveno grado porque no quiso seguir estudiando y siempre fue una auxiliar de limpieza”.

Todo esto se desenvuelve en un contexto dramático por el aumento del envejecimiento poblacional. Según el censo de 2012, el 18.3% de la población cubana tiene 60 años o más. En 2020 creció a 21.3%. En este momento Holguín refleja el 20.6 % de envejecimiento poblacional.

Estela dice que seguirá escribiendo. “No puedo esperar al año 2022 a que me paguen lo que me pertenece por ley. El INASS me pidió paciencia, que me pagarían retroactivo y que se estaba trabajando por un plan. Pero mientras el plan se cumple, ¿cómo yo sobrevivo a los precios altos?”.

Obstáculos para cobrar la pensión

Los inconvenientes para el cobro de la pensión son otros de los obstáculos que afectan a los jubilados.

Antonia llegó a la seis de la mañana a la oficina del Correo Central. Hizo el número 20 en la cola. Un jubilado estaba desde las cuatro de la madrugada e hizo el número tres.

Para evitar las colas, Antonia solía cobrar el sábado porque había menos personas a la espera. Pero ese día ahora lo dedican al despacho de la paquetería internacional como medida para solucionar los atrasos de las entregas.

Sin embargo, la espera de Antonia y los demás jubilados fue en vano, “caminé 25 minutos ida y vuelta por gusto. No pudimos cobrar, en toda la mañana no hubo corriente”.

Al día siguiente, frente a la Casa de Cambio (CADECA), hay una extensa cola de jubilados. Son las 11:30 de la mañana. Después de una larga espera bajo el sol un jubilado comenta: “Cuando me jubilé pensaba que iba a descansar y no ha sido así. Es una locura muy grande hacer esta cola. Es peor que si estuviera trabajando”, dice el anciano con el rostro visiblemente cansado.

También son frecuentes las roturas de los Cajeros Automáticos. El del banco del reparto Vista Alegre de la ciudad de Holguín hace más de dos meses está sin prestar servicio. “Para cobrar camino muchísimo hasta el centro de la ciudad. Los coches y los bicitaxis están muy caros”, dice Manuel Gámez, un jubilado que recibe su pensión a través de una tarjeta magnética, y que en el trayecto teme enfermar de COVID-19.

Por su parte, Emilio González ha sufrido la inestabilidad del depósito bancario de la pensión en su tarjeta magnética. “Este mes he ido en tres ocasiones al Cajero Automático y mi tarjeta no tiene dinero. Todavía el banco no me ha dado respuesta”, se lamenta, mientras un vendedor callejero pregona a toda voz un nuevo récord: el precio del plátano a 12 pesos la unidad.

